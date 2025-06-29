أيمن الشيوي: انطلاق عرض مسرحية الملك لير على المسرح القومي.. 8 يوليو

يقام مساء اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية "الملك لير" بحضور النجم الكبير يحيى الفخراني، على خشبة المسرح القومي بالعتبة.



وقال الفنان أيمن الشيوي، إنه سينطلق عرض مسرحية الملك لير على المسرح القومي بداية من الثلاثاء ٨ يوليو ويستمر حتى الأحد بشكل متواصل.

ويعود الفنان يحيى الفخراني لتقديم مسرحية "الملك لير" بعد فترة توقف وذلك على المسرح القومي بعد عيد الفطر المقبل.

وكشف الدكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية ومدير المسرح القومي، في تصريحات صحفية إن مسرحية "الملك لير" من وإخراج شادي سرور علي، ستعود قريبا.

مسرحية "الملك لير" من مؤلفات شكسبير، وتدور أحداثها حول الملك لير الذي قرر توزيع ممتلكاته على بناته الثلاث، ومع اختلاف المواقف استولت كل واحدة على ممتلكاته دون مراعاة لشيخوخته.



ورغم تواجده العام الماضي بمسلسل "عتبات البهجة" فضل الفنان يحيى الفخراني عدم التواجد في موسم رمضان 2025، ولم يعلن عن أي مشروعات فنية جديدة.

شارك في بطولة عتبات البهجة كل من وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.