أيمن الشيوي: حفل تأبين للفنانة سميحة أيوب على المسرح القومي قريبا

أقيم مساء اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية

"الملك لير" بحضور النجم الكبير يحيى الفخراني، على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

وأعلن الفنان أيمن الشيوي مدير المسرح القومي، خلال المؤتمر عن إقامة حفل تأبين كبير على خشبة المسرح القومي قريبا تكريما لذكرى الفنانة الراحلة سميحة أيوب.

ووصف الفنان يحيى الفخراني الراحلة سميحة أيوب بأنها كانت سيدة قوية وتاريخها يتحدث عنها ولهما ذكريات كبيرة سويا.

ويعود الفنان يحيى الفخراني لتقديم مسرحية "الملك لير" بعد فترة توقف وذلك على المسرح القومي بعد عيد الفطر المقبل.

وكشف الدكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية ومدير المسرح القومي، في تصريحات صحفية إن مسرحية "الملك لير" من وإخراج شادي سرور علي، ستعود قريبا.

مسرحية "الملك لير" من مؤلفات شكسبير، وتدور أحداثها حول الملك لير الذي قرر توزيع ممتلكاته على بناته الثلاث، ومع اختلاف المواقف استولت كل واحدة على ممتلكاته دون مراعاة لشيخوخته.

ورغم تواجده العام الماضي بمسلسل "عتبات البهجة" فضل الفنان يحيى الفخراني عدم التواجد في موسم رمضان 2025، ولم يعلن عن أي مشروعات فنية جديدة.

وشارك في بطولة عتبات البهجة كل من جومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.