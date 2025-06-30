الثقافة خط الدفاع الأول عن الهوية المصرية

أكدت المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، رضوي هاشم، أن الثقافة دائما هي خط الدفاع الأول عن الهوية المصرية والمكتسبات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن القوي الناعمة كانت من مثقفين وأدباء وفنانين دور مهم جدا للحفاظ علي هذه الهوية، موضحة أن قبيل ثورة 30 يونيو انطلقت اعتصام المثقفين فى وزارة الثقافة، ومنها كانت الانطلاقة لهذه الثورة العظيمة، التي استطاعت في بناء الجمهورية الجديدة.

وتابعت أنه منذ ثورة 30 يونيو وحتي هذه اللحظة رفعت وزارة الثقافة المصرية شعار رئيسي فيها وهو تحقيق العدالة الثقافية وبناء الإنسان.