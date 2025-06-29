قصور الثقافة بالدقهلية تحيي ذكرى ثورة 30 يونيو

شهد ستاد المنصورة الرياضي احتفالية فنية ثقافية، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بذكرى ثورة 30 يونيو، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

استهلت الفعاليات بكلمة رحب خلالها د. عاطف خاطر، مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، بالحضور، وأكد أن ثورة 30 يونيو هي ثورة شعبية عظيمة ستبقى محفورة في ذاكرة التاريخ المصري، وأنها نقطة تحول في مسار مصر نحو الاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أهمية تكاتف الشعب والجيش والشرطة في بناء مستقبل أفضل للوطن.

تلاها لقاء بعنوان "يونيو وبناء مصر الحديثة"، تحدثت خلاله الشاعرة د. سمية عودة عن التحديات التي واجهتها الدولة المصرية بعد الثورة، موضحة أن الدولة لم تخضع لمحاولات تفكيك المجتمع، ومؤكدة أن الدولة انطلقت في مسيرتي البناء والتنمية جنبا إلى جنب مع مكافحة الإرهاب، حيث جاء بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة خلال هذه الفترة.

وتضمنت الفعاليات فقرات شعرية وغنائية وطنية، شاركت فيها "عودة" بقصائد منها "نظرة ومدد"، و"افرشوا لها الدنيا ورد"، إلى جانب عروض فنية ومشاركات من عدد من المواهب الشابة من ذوي الهمم.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة المنصورة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسين موسى، حيث قدمت الفرقة باقة من الأغاني الوطنية، منها: "عظيمة يا مصر"، "يا حبيبتي يا مصر"، "آه يا عبد الودود"، "مصر التي في خاطري"، و"سلمولي على مصر".

وفي إطار الأنشطة التي تنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، شهد مسرح بيت ثقافة تمي الأمديد احتفالية فنية ثقافية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو والعام الهجري الجديد، بحضور اللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.

تضمنت الفعاليات لقاء تثقيفيا بعنوان "الثورة التي غيرت مجرى الأحداث والتاريخ"، تحدث خلاله د. السيد درويش مدير الإدارة التعليمية، كما قدم عرض فني لفرقة تمي الأمديد للإنشاد الديني بقيادة المايسترو عادل الفقي، حيث قدمت مجموعة من الأغاني والابتهالات الدينية، منها: "قمر سيدنا النبي"، "يا صلاة الزين"، و"طلع البدر علينا".

وضمن أنشطة إقليم شرق الدلتا الثقافي، نظم قصر ثقافة نجيب سرور بإخطاب يوما ثقافيا للاحتفال بذكرى ميلاد الأديب نجيب سرور، تضمن مناقشة رواية "عابر على جسر" للكاتبة عبير درويش، أدارها الشاعر مصطفى الشرقاوي، وشارك بها د. السيد نعيم رئيس قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة المنصورة، والناقد والكاتب أشرف بدير، والناقد بهاء الدين الصالحي، والناقد والكاتب حسين عبد العزيز، والأديب فوزي خطاب، وبحضور لفيف من الشعراء والأدباء.

وتناولت الرواية السيرة الذاتية للشاعر والمسرحي نجيب سرور منذ طفولته حتى نهاية السبعينيات، استنادا إلى وثائق وصحف ومراسلات. وفي الختام، تم تكريم أسرة نجيب سرور والأدباء المشاركين.