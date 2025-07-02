بمواصفات مذهلة.. ريد ماجيك تُقدم تابلت الألعاب RedMagic Tablet 3 Pro

أطلقت ريد ماجيك رسميًا جهازها اللوحي للألعاب ريد ماجيك أسترا في الأسواق العالمية، بعد إطلاقه لأول مرة في الصين باسم ريد ماجيك 3 برو في وقت سابق من هذا الشهر.

يستهدف هذا الجهاز اللوحي اللاعبين والمستخدمين المحترفين، ويأتي مزودًا بأجهزة وميزات رائدة مصممة خصيصًا لتجربة ألعاب غامرة مع عروض الحجز المبكر ابتداءً من منتصف يوليو.

جهاز الألعاب اللوحي ريد ماجيك أسترا

يأتي جهاز Red Magic Astra اللوحي للألعاب بشاشة OLED مقاس 9.06 بوصة بدقة 2400×1504 بكسل ومعدل تحديث سلس يبلغ 165 هرتز. يصل سطوعها الأقصى إلى 1600 شمعة/متر مربع، وتتميز بحواف فائقة النحافة بسمك 4.9 مم، مما يجعل نسبة الشاشة إلى الجسم 90.1%. ولراحة العين، تدعم الشاشة خاصية التعتيم PWM بتردد 5280 هرتز.

يعمل الجهاز اللوحي بمعالج Snapdragon 8 Elite، و يستخدم ذاكرة وصول عشوائي (RAM) فائقة السرعة من نوع LPDDR5T، بسعة تصل إلى 24 جيجابايت بسرعة 9600 ميجابت في الثانية، وذاكرة تخزين UFS 4.1 Pro مع خيارات تصل إلى 1 تيرابايت.

مواصفات جهاز Red Magic Astra اللوحي للألعاب

يعمل هاتف Red Magic Astra بنظام Redmagic OS 10.5 المبني على نظام أندرويد 15. صُمم هذا النظام خصيصًا لعشاق الألعاب، وفيما يتعلق بالتصوير، يضم الجهاز اللوحي كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل للتصوير العادي ومسح المستندات ضوئيًا. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 8 ميجابكسل لمكالمات الفيديو والبث المباشر وإنشاء المحتوى

يحتوي الجهاز اللوحي على بطارية بسعة 8200 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 واط.

ووفقًا لـ Red Magic، يمكن شحن البطارية بنسبة 50% في 22 دقيقة فقط. كما يدعم الشحن الجانبي، مما يحافظ على درجة الحرارة ثابتة أثناء جلسات اللعب الطويلة عن طريق تشغيل الجهاز اللوحي مباشرةً دون إجهاد البطارية.

يتميز جهاز Red Magic Astra بمكبري صوت بدقة 1620 كما أنه مزود بمحركين خطيين ثنائيي المحور X لتوفير استجابة لمسية سريعة أثناء اللعب

وعلى صعيد الاتصال، يدعم الهاتف Wi-Fi 7، وBluetooth 5.4، وUSB، إلى جانب مستشعر بصمة الإصبع المدمج في زر الطاقة للوصول الآمن.

التسعير والتوافر

يتوفر هاتف Red Magic Astra بثلاثة تكوينات عالميًا:

12 جيجابايت + 256 جيجابايت: 549 دولارًا أمريكيًا/499 يورو/439 جنيهًا إسترلينيًا

16 جيجابايت + 512 جيجابايت: 699 دولارًا أمريكيًا/649 يورو/559 جنيهًا إسترلينيًا

24 جيجابايت + 1 تيرابايت: 899 دولارًا أمريكيًا/849 يورو/739 جنيهًا إسترلينيًا

يتوفر الجهاز اللوحي باللونين الأسود و سيتوفر الجهاز اللوحي في مناطق تشمل أمريكا الشمالية، وأوروبا، والمملكة المتحدة، وآسيا والمحيط الهادئ، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأمريكا اللاتينية، ودول أخرى مختارة.

يبدأ الوصول المبكر في 15 يوليو عبر موقع Red Magic على الويب ، مع بدء المبيعات من 16 يوليو.

يحصل المشترون الذين يحصلون على قسيمة بقيمة 1 دولار/يورو بين 10 و15 يوليو على خصم بقيمة 30 دولارًا/يورو، وأكمام أصابع للألعاب، وشاحن مجاني بقوة 80 وات.