قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انسحاب نواب المعارضة من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بالنواب ..تفاصيل
الحكومة ترفض استثناء المستأجر الأصلي وأسرته من الإخلاء بعد مدة الـ7 سنوات
صندوق التنمية الحضرية يشارك فى فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية
استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025
ترامب يتعهد بإنهاء حرب غزة خلال أيام| هل تفرض أمريكا كلمتها على نتنياهو؟.. خبير استراتيجي يعلق
عبد العاطي والخطيب يبحثان من القاهرة دور السفارات في جذب الاستثمار وتعزيز الصادرات
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 آخرين في غزة
مقتل جندي إسرائيلي من الإيجوز في غزة.. سرايا القدس تكشف تفاصيل العملية
قرارات عاجلة بشأن تحويلات طلاب الثانوية العامة بالعام الدراسي الجديد
مسؤول إيراني يطالب بمحاكمة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتهمة "الخداع"
استقرار أسعار الخضراوات والفواكه في مصر اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025
بعد رحيل أحمد عامر.. جمال شعبان: الجلطة القاتلة ما بترحمش سن ولا صحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات مذهلة.. ريد ماجيك تُقدم تابلت الألعاب RedMagic Tablet 3 Pro

جهاز Red Magic Astra اللوحي للألعاب
جهاز Red Magic Astra اللوحي للألعاب
لمياء الياسين

أطلقت ريد ماجيك رسميًا جهازها اللوحي للألعاب ريد ماجيك أسترا في الأسواق العالمية، بعد إطلاقه لأول مرة في الصين باسم ريد ماجيك 3 برو في وقت سابق من هذا الشهر. 

يستهدف هذا الجهاز اللوحي اللاعبين والمستخدمين المحترفين، ويأتي مزودًا بأجهزة وميزات رائدة مصممة خصيصًا لتجربة ألعاب غامرة مع عروض الحجز المبكر ابتداءً من منتصف يوليو.

جهاز الألعاب اللوحي ريد ماجيك أسترا

يأتي جهاز Red Magic Astra اللوحي للألعاب بشاشة OLED مقاس 9.06 بوصة بدقة 2400×1504 بكسل ومعدل تحديث سلس يبلغ 165 هرتز. يصل سطوعها الأقصى إلى 1600 شمعة/متر مربع، وتتميز بحواف فائقة النحافة بسمك 4.9 مم، مما يجعل نسبة الشاشة إلى الجسم 90.1%. ولراحة العين، تدعم الشاشة خاصية التعتيم PWM بتردد 5280 هرتز.

يعمل الجهاز اللوحي بمعالج Snapdragon 8 Elite، و يستخدم ذاكرة وصول عشوائي (RAM) فائقة السرعة من نوع LPDDR5T، بسعة تصل إلى 24 جيجابايت بسرعة 9600 ميجابت في الثانية، وذاكرة تخزين UFS 4.1 Pro مع خيارات تصل إلى 1 تيرابايت.

مواصفات جهاز Red Magic Astra اللوحي للألعاب

يعمل هاتف Red Magic Astra بنظام Redmagic OS 10.5 المبني على نظام أندرويد 15. صُمم هذا النظام خصيصًا لعشاق الألعاب، وفيما يتعلق بالتصوير، يضم الجهاز اللوحي كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل للتصوير العادي ومسح المستندات ضوئيًا. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 8 ميجابكسل لمكالمات الفيديو والبث المباشر وإنشاء المحتوى

يحتوي الجهاز اللوحي على بطارية بسعة 8200 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 واط. 

ووفقًا لـ Red Magic، يمكن شحن البطارية بنسبة 50% في 22 دقيقة فقط. كما يدعم الشحن الجانبي، مما يحافظ على درجة الحرارة ثابتة أثناء جلسات اللعب الطويلة عن طريق تشغيل الجهاز اللوحي مباشرةً دون إجهاد البطارية.

يتميز جهاز Red Magic Astra بمكبري صوت بدقة 1620 كما أنه مزود بمحركين خطيين ثنائيي المحور X لتوفير استجابة لمسية سريعة أثناء اللعب 

وعلى صعيد الاتصال، يدعم الهاتف Wi-Fi 7، وBluetooth 5.4، وUSB، إلى جانب مستشعر بصمة الإصبع المدمج في زر الطاقة للوصول الآمن.

التسعير والتوافر

يتوفر هاتف Red Magic Astra بثلاثة تكوينات عالميًا:

12 جيجابايت + 256 جيجابايت: 549 دولارًا أمريكيًا/499 يورو/439 جنيهًا إسترلينيًا
16 جيجابايت + 512 جيجابايت: 699 دولارًا أمريكيًا/649 يورو/559 جنيهًا إسترلينيًا
24 جيجابايت + 1 تيرابايت: 899 دولارًا أمريكيًا/849 يورو/739 جنيهًا إسترلينيًا
يتوفر الجهاز اللوحي باللونين الأسود و سيتوفر الجهاز اللوحي في مناطق تشمل أمريكا الشمالية، وأوروبا، والمملكة المتحدة، وآسيا والمحيط الهادئ، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأمريكا اللاتينية، ودول أخرى مختارة.

يبدأ الوصول المبكر في 15 يوليو عبر موقع Red Magic على الويب ، مع بدء المبيعات من 16 يوليو.

 يحصل المشترون الذين يحصلون على قسيمة بقيمة 1 دولار/يورو بين 10 و15 يوليو على خصم بقيمة 30 دولارًا/يورو، وأكمام أصابع للألعاب، وشاحن مجاني بقوة 80 وات.

هاتف Red Magic Astra حواف فائقة النحافة نظام Redmagic OS 105 مكالمات الفيديو البث المباشر شحن البطارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحرايري بسمنود| صور

أحمد عامر

موعد ومكان جنازة المطرب أحمد عامر

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم

أحمد عامر

وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

مد فترة الالتحاق بالدورة الثانية لتأهيل محفظي القرٱن للعمل بالرواق الأزهري

وزير الأوقاف يجتمع بقيادات وزارة شئون المسلمين بالفلبين لبحث مذكرات التفاهم في المجالات الدينية والتدريبية

وزير الأوقاف يجتمع بقيادات شئون المسلمين بالفلبين لبحث مذكرات التفاهم

الدكتور محمد الضويني - وكيل الأزهر

وكيل الأزهر: ختم «شرح علل الترمذي» دليل على عناية الأزهر بالسنة رواية ودراية

بالصور

استشاري تغذية تحذر: خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك

ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك
ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك
ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك

بعد رحيل أحمد عامر.. جمال شعبان: الجلطة القاتلة ما بترحمش سن ولا صحة

بعد رحيل أحمد عامر جمال شعبان ..ليه بنموت فجأة؟ الجلطة القاتلة ما بترحمش سن ولا صحة
بعد رحيل أحمد عامر جمال شعبان ..ليه بنموت فجأة؟ الجلطة القاتلة ما بترحمش سن ولا صحة
بعد رحيل أحمد عامر جمال شعبان ..ليه بنموت فجأة؟ الجلطة القاتلة ما بترحمش سن ولا صحة

5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت.. تقدر تستغنى عنها بسهولة وتوفر الفاتورة

5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت
5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت
5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت

5 أعشاب فعّالة لتهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر.. جربها قبل اللجوء للأدوية

5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر
5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر
5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر

فيديو

اعتذار مسلم لمصطفي كامل

كنت موجوع.. رسالة مسلم لمصطفى كامل بعد ما دعا عليه

أغنية كاريزما للمطرب شو

“شو” يطرح كليب كاريزما في شراكة مصرية يابانية | فيديو

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد