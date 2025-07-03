نشرة المرأة والمنوعات| احذر شرب الماء المثلج في الحر.. الماسكرا المقاومة للماء تضر العين

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها:

نشرة المرأة والمنوعات

انتعاش وهمي.. ماذا يفعل شرب الماء المثلج بجسمك في عز الحر؟

احذر تجاهلها.. مفاجأة لا تتوقعها عن الذرة المشوية

دراسة حديثة: تناول اللوز يومياً يقلل من الإصابة بأمراض القلب والسكري

عادات بسيطة قد تدمر صحتك بصمت.. و5 خطوات بسيطة تنقذك

تحذير طبي من الماسكرا المقاومة للماء: قد تضر العيون

طرق استخدام البنجر للحصول على بشرة صحية