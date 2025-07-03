دفع فاتورة الكهرباء شهر يوليو فوري وفيزا وإنستاباي

يبحث الكثير عن طريقة دفع فاتورة الكهرباء شهر يوليو أونلاين من خلال الهاتف المحمول بالفيزا أو عبر إنستاباي، وهي عملية سهلة توفر عليك وقت ومجهود وتتيح لك إمكانية سداد فاتورة الكهرباء في دقائق .

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يوليو

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء .. اضغط هنا

- اختيار "الخدمات" من القائمة الرئيسية.

- الضغط على "الاستعلام عن الفاتورة".

- تحديد شركة التوزيع التابع لها العداد.

- إدخال رقم المشترك أو كود العداد.

- الضغط على "استعلام" لعرض الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

دفع فاتورة الكهرباء أونلاين 2025

تتيح وزارة الكهرباء طرق مختلفة وسهلة لـ سداد فاتورة الكهرباء أونلاين من خلال هاتفك المحمول وبضغطة زر ، وهنا عدة وسائل دفع يمكن الاستعانة بها سواء دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا أو دفع فاتورة الكهرباء فوري ، أو دفع فاتورة الكهرباء إنستاباي.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء أونلاين

-قم أولاً بالدخول على موقع وزارة الكهرباء

- اختيار وسيلة الدفع المناسبة، وسيظهر لك الاختيارات التالية ..

- فودافون كاش

- أورانج كاش

- WE Pay

- اتصالات كاش

- تطبيق MyFawry أو المحفظة البنكية

- خدمات فوري، أمان، مصاري

- إدخال كود الدفع واستلام رسالة تأكيد السداد

دفع فاتورة الكهرباء

دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا

ادخل على موقع وزارة الكهرباء من هنا

• قم باختيار أيقونة “دفع الفاتورة”.

• ومن ثم قم بتسجيل الدخول.

• بعدها حدد الشركة التابع لها.

• أدخل كود الدفع الإلكتروني.

• ثم اضغط على إرسال الطلب.

• بعد التأكد من الكود عليك بالقيام بالضغط على تأكيد.

• قم باختيار طريقة السداد المناسبة

دفع فاتورة الكهرباء فوري

ادخل على موقع وزارة الكهرباء من هنا

اختر دفع الفاتورة واختار الدفع الإليكتروني وحدد الشركة التابع لها

اختر وسيلة الدفع المناسبة لك ، ومن ضمن الخيارات سيظهر لك كلمة الدفع فوري ، اضغط عليها واستكمل الخطوات لـ دفع فاتورة الكهرباء شهر يوليو .