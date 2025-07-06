أخبار السيارات 2025 | أيهما تفضل سيات ارونا أم MG1

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

سوق السيارات المصري يوجد به الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

أعلنت شركة رام عن إصدارها الجديد رام 1500 موديل 2026، وتنتمي 1500 لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتنافس عدد من الإصدارات من ضمنها، فورد F-150، وشيفروليه سيلفرادو، وتويوتا تندرا، وجي إم سي سييرا .

أعلنت شركة كيا الكورية عن طرازها الجديد كيا سبورتاج موديل 2026 في الإمارات، وتنتمي سبورتاج لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .