بعد توجيهات الرئيس السيسي .. تفاصيل عمل اللجنة المشكلة لدراسة الطريق الإقليمي |فيديو

كشف حسن مهدي، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، تفاصيل أول يوم عمل لللجنة المشكلة لدراسة الطريق الإقليمي بعد توجيهات الرئيس السيسي بدراسة إجراءات غلق أجزاء من الطريق الإقليمي بعد زيادة الحوادث عليه خلال الأيام الماضية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللجنة ضمت أساتذة الجامعات والاستشاريين العاملين في مجالي النقل والمرور والهيئة العامة للطرق والكباري والمرور والشركات المنفذة لمشروعات الطرق وتم تفقد حالة الطريق الدائري الإقليمي بحضور كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء.

ولفت حسن مهدي، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، إلى أن معايير التصميم والإنشاء في الطريق الدائري الإقليمي سليمة، ولا يوجد مسئولية مطلقة للطريق الإقليمي في الحوادث التي تقع والسبب هي التحويلات المرورية المؤقتة وهي أماكن عمل تحتاج قيادة دقيقة، لافتا إلى أن التحويلات مراقبة بالكاميرات ويتم رصد المخالفات.

وأوضح أن الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، ترك الحرية في الكلام للاستشاريين خلال الجولة التفقدية اليوم وطلب سماع وجهة نظرهم، موضحًا أن الحالة الفنية للطريق الإقليمي سليم فنيا وهندسيا والأماكن التي تشهد إصلاحات هي التحويلات.