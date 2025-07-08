قرار جديد من النادي الأهلي بشأن ضم مصطفى محمد.. واللاعب لديه رأي آخر

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تطورات جديدة تتعلق بسعي النادي الأهلي المصري لضم مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك وفقًا لما أفادت به منصة “OneFootball”.

التمسك بالاعب

ذكرت منصة OneFootball أن النادي الأهلي لا يزال متفائلًا بإمكانية التوصل لاتفاق مع نانت، رغم تمسك الأخير بالحصول على 5 ملايين يورو للتخلي عن اللاعب، وهو المبلغ الذي تعتبره إدارة الأهلي مرتفعًا مقارنة بالميزانية المخصصة لتدعيمات الصيف، وأوضحت التقارير أن إدارة القلعة الحمراء تسعى بشتى الطرق لحسم الصفقة، وتنتظر رد إدارة نانت على العرض الرسمي الذي قدمه النادي، مع ترقب العروض المنافسة المحتملة التي قد تؤثر على مسار الصفقة.

رغبة اللاعب: أوروبا أولاً

من جانبه، يفضّل مصطفى محمد مواصلة مشواره الاحترافي في أوروبا، حيث يخطط للاستماع بعناية إلى كافة العروض الأوروبية المقدمة له، سواء من أندية فرنسية أو من دوريات أخرى، قبل التفكير في العودة إلى القارة السمراء.

ويملك المهاجم المصري خبرة جيدة في الملاعب الأوروبية، حيث سبق له تمثيل جالطة سراي التركي قبل الانتقال إلى نانت، ويُعتقد أنه سيختار خطوته القادمة بعناية تامة نظرًا لرغبته في الحفاظ على مستواه التنافسي على الساحة الأوروبية.

ريبيرو يطلب تدعيم الصفوف بالمحترفين

من ناحية أخرى، أبدى المدير الفني البرتغالي للنادي الأهلي، خوسيه ريبيرو، رغبة قوية في التعاقد مع لاعبين محترفين ينشطون في أوروبا، لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل تطلع الفريق للمنافسة على جميع البطولات.

ثلاثة أندية أوروبية تدخل على خط المفاوضات

وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية تركية أن مصطفى محمد بات هدفًا لثلاثة أندية أوروبية تسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، على رأسها نادي باشاك شهير التركي، الذي أبدى اهتمامًا بإعادته إلى الدوري التركي، حيث سبق وأن خاض تجربة ناجحة نسبيًا مع نادي جالطة سراي.

كما دخل نادي باناثينايكوس اليوناني على خط المفاوضات، إلى جانب نادٍ ألماني لم يتم الكشف عن هويته بعد، مما يزيد من تعقيد مهمة الأهلي في حسم الصفقة لصالحه.

وبحسب شبكة "Aksam" التركية، فإن مصطفى محمد، الذي شارك في 32 مباراة مع نانت في الموسم الماضي، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا، بات قريبًا من مغادرة النادي الفرنسي بعد موسم وُصف بأنه دون التوقعات.