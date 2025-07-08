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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف تفاصيل جديدة في رحيل وسام أبو علي من الأهلي

وسام ابو علي
وسام ابو علي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام، مفاجأة بشأن رغبة المهاجم وسام أبو علي في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام: "الأهلي ليس لديه علاقة برغبة وسام أبو علي في الانتقال إلى أمريكا أو أي نادٍ آخر، والنادي وضع مهلة زمنية معينة لحسم ملف احتراف اللاعب الفلسطيني، ولو لم تُحسم الأمور سيغلق الملف كاملًا ويكمل اللاعب مسيرته مع القلعة الحمراء بشكل طبيعي".

وأكمل :"الأهلي حدد فترة زمنية معينة لحسم الملف، ولو رحل اللاعب سيتم الاتجاه سريعًا لصفقة آخرى، لذلك يريد النادي حسم الموقف كاملًا بشأن وسام أبو علي، أما احترافه خارجيا وفقا لشروط النادي المالية، أو الإبقاء على اللاعب في الموسم المقبل".

وأختتم :"حتى الان، الريان القطري يتفاوض بجدية، ولازال الوصل الاماراتي في الصورة، وكذلك العرض الأمريكي، لكن حتى الآن لا يوجد رد حاسم على مطالب النادي الأهلي".

وسام أبو علي الاهلي امير هشام

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