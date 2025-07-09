الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين 4 طلاب بالأسلحة البيضاء بالجيزة| فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن مشاجرة بين بعض الشباب بدائرة قسم شرطة الجيزة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول طالب "مصاب بجرح قطعى باليد"، و طرف ثان 3 طلاب جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الجيزة، بسبب اللهو بين الطرف الأول وأحد أفراد الطرف الثانى تدخل على إثرها الآخران وتعديا على الأول بـ 2 سلاح أبيض محدثين إصابته المنوه عنها.

تم ضبط الطرف الثانى .. وبحوزتهم (2 سلاح أبيض "المستخدمان فى إرتكاب الواقعة").. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.