شهداء ومصابون.. قصف إسرائيلي يستهدف منزلا في مخيم الشاطئ بغزة

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، بسقوط شهداء ومصابون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أفادت مواقع إخبارية إسرائيلية بمقتل عامل إسرائيلي متعاون مع جيش الاحتلال وذلك في شمال قطاع غزة، حيث يجلب الاحتلال أيضًا غير العسكريين للمعاونة في أعماله التدميرية في غزة.

كما أفادت الصحف العبرية بانتحار الجندي ليل شوهام من سكان رحوفوت الليلة الماضية.

يأتي ذلك فيما أشارت صحف عبرية إلى إنه قتل 62 جنديا بالجيش الإسرائيلي في غزة منذ بداية العام 2025 ولم يقم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بزيارة أيا من عائلاتهم فيما يعد إشارة إلى عدم مبالاته بهم.