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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي: تعاون مثمر مع جنوب سيناء لتحقيق أقصى استفادة

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هناك تعاون مثمر بين الوزارة ومحافظة جنوب سيناء مثل، مشاركة الإنتاج الحربي بعدد 110 أتوبيس كهربائي بقمة تغير المناخ "COP27" التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022 ضمن منظومة النقل الأخضر، وتسليم عدد 5 أتوبيسات كهربائية للمدينة في شهر يونيو 2023، في إطار جهود الدولة للتحول إلى منظومة مستدامة وصديقة للبيئة، إلى جانب تطوير نظام معالجة مياه محطة الصرف الصحي بشرم الشيخ بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإنتهاء من عدد 3 مشروعات رفع كفاءة محطة فرز أولي بالمواقع "أبو رديس، رأس سدر، نويبع" بالمحافظة في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة.

وأوضح "صلاح الدين" أن تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانيات المحلية المتاحة على وجه يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على حرص وزارة الإنتاج الحربي الدائم على التعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

 تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة

وكان قد استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في مختلف المجالات، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بمحافظ جنوب سيناء، موضحاً أن هذا اللقاء يستهدف مناقشة موقف المشروعات المختلفة التى تتولى الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدًا حرص شركات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة المنوطة بتنفيذها لخدمة أهالينا بمحافظة جنوب سيناء وذلك في التوقيتات المحددة، مشيدًا بما تشهده جنوب سيناء من نهضة تنموية في جميع الملفات.

الإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى محافظة جنوب سيناء أتوبيس كهربائي النقل الأخضر أتوبيسات كهربائية

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