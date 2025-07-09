عرض جديد من الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور.. تفاصيل

قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصدرا مقربا من إمام عاشور لاعب الأهلي، نفى وجود أي خلافات مع النادي حول تمديد عقده لمدة موسمين قادمين.

وتابع الغندور خلال برنامج استاد المحور: ”المصدر أكد أن اللاعب ينتظر انتهاء اجازته لعقد جلسة مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي للاتفاق على كافة البنود الخاصة بتمديد التعاقد والتوقيع على العقود الجديدة”.

وأضاف:” المصدر شدد على أن إمام عاشور تم إبلاغه أن عقده سيتم تعديله وتصعيده للفئة الأولى من المرتبات تقديرًا لمجهوده الكبير خلال الفترة الماضية مع الفريق وهذا ما أسعد اللاعب وجعله منفتحًا على تمديد عقده لما لمسه من تقدير من النادي ومسؤوليه”.