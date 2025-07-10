نصائح ذهبية لاستعادة التوازن النفسي بعد امتحانات الثانوية العامة|فيديو

أكد الدكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية، أن أول خطوة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة يجب أن تكون التحرر من الضغوط النفسية، داعيًا إلى منح الطلاب فترة راحة تمتد ليومين أو ثلاثة أيام، يمارسون خلالها أنشطتهم المفضلة دون قيود، استعدادًا للمرحلة التالية.

عمليات التعليم تتتبع صور امتحانات الثانوية العامة المتداولة بتليجرام لضبط أصحابها تداول أسئلة "الإحصاء والرياضيات التطبيقية" بعد توزيعهما بلجان الثانوية العامة جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة

استشاري نفسي: يومان إلى 3 أيام راحة للطلاب قبل أي تخطيط مستقبلي

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، شدد "علام" على أهمية تنظيم النوم، والابتعاد عن السهر المفرط وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي لفترات طويلة، مطالبًا باستثمار الإجازة الصيفية في أنشطة رياضية، ترفيهية، وثقافية، إلى جانب تجربة العمل التطوعي.

النجاح الحقيقي لا يقاس بالمسميات بل بالمرونة والطموح

وأوضح أن تلك الأنشطة تساهم في تنمية المهارات الاجتماعية والتنظيمية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة لا تمثل نهاية المطاف، بل بداية جديدة نحو حياة جامعية ومهنية ناجحة، مؤكدًا أن "المرونة والطموح هما مفتاحا النجاح