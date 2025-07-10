قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 حالات إغماء في آخر أيام امتحانات الثانوية بالدقهلية .. بينهم رئيس لجنة
الحكومة تعلن استعادة الخدمات بمحيط سنترال رمسيس خلال ساعات
ملخص وأهداف رباعية باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد بمونديال الأندية
الاحتلال يوافق مبدئيًا لـ قطر ودول أخرى ببدء إعادة إعمار غزة
كامل الوزير: توجيهات رئاسية بزيادة التعاون مع الدول الإفريقية وعلى رأسها الكونغو
خناقة عائلية انتهت بجريمة.. تاجر خردة ينهي حياة زوجته في الوراق
قرارات جديدة تُطبق بجميع المدارس من العام الدراسي المقبل ..ماذا أعلنت التعليم؟
منحة يابانية لدعم أسطول الإنقاذ بهيئة قناة السويس بسفينة الغوص DSV
ليلة إذلال ريال مدريد.. كيف تناولت الصحف العالمية السقوط الكارثي أمام باريس؟
احتفاء دولي فى لندن.. أحمد كجوك أفضل وزير مالية بأفريقيا لعام ٢٠٢٥
روسيا : جوتيريتش ومرؤوسيه ينشرون أكاذيب كييف والغرب بانتظام
بمشاركة 10 أندية .. انطلاق بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي ببورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نصائح ذهبية لاستعادة التوازن النفسي بعد امتحانات الثانوية العامة|فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية، أن أول خطوة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة يجب أن تكون التحرر من الضغوط النفسية، داعيًا إلى منح الطلاب فترة راحة تمتد ليومين أو ثلاثة أيام، يمارسون خلالها أنشطتهم المفضلة دون قيود، استعدادًا للمرحلة التالية.

استشاري نفسي: يومان إلى 3 أيام راحة للطلاب قبل أي تخطيط مستقبلي

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، شدد "علام" على أهمية تنظيم النوم، والابتعاد عن السهر المفرط وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي لفترات طويلة، مطالبًا باستثمار الإجازة الصيفية في أنشطة رياضية، ترفيهية، وثقافية، إلى جانب تجربة العمل التطوعي.

 النجاح الحقيقي لا يقاس بالمسميات بل بالمرونة والطموح

وأوضح أن تلك الأنشطة تساهم في تنمية المهارات الاجتماعية والتنظيمية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة لا تمثل نهاية المطاف، بل بداية جديدة نحو حياة جامعية ومهنية ناجحة، مؤكدًا أن "المرونة والطموح هما مفتاحا النجاح

الثانوية العامة الثانوية العامة 2025 الصحة النفسية في الثانويه العامه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سامح عبد العزيز

تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الفراخ البيضاء.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الإيجار القديم

بعد تصريحات الحكومة.. حالات إخلاء عقار الإيجار القديم

شيكابالا

شيكابالا يدافع عن إبراهيم سعيد: مش وقت شماتة كلنا بنغلط

سورة الفاتحة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

زيادة المرتبات 2025.. هؤلاء يحصلون على 3000 جنيه إضافية يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات 2025.. هؤلاء يحصلون على 3000 جنيه إضافية يوم 22 في الشهر

ترشيحاتنا

طاجن لسان عصفور

طريقة عمل طاجن لسان العصفور

العين

عشبة لن تخطر ببالك تعالج مشاكل النظر والاكتئاب

الكوليسترول

مش هتصدق.. أقوى وجبة إفطار لعلاج الكوليسترول

بالصور

وفاه سامح عبدالعزيز.. هالة سرحان كلمة السر في البدايات وهذه أهم أعماله

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز

فيديو

مها الصغير

البرومو اتلغى.. قناة On تعاقب مها الصغير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد