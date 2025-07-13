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أحمد موسى: موقف مصر برفض تهجير الفلسطينيين لأراضينا واضح وثابت.. ومنظمات الأمم المتحدة: نقص الوقود في غزة بلغ مستويات حرجة| أخبار التوك شو
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: موقف مصر برفض تهجير الفلسطينيين لأراضينا واضح وثابت.. ومنظمات الأمم المتحدة: نقص الوقود في غزة بلغ مستويات حرجة| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

خبير عسكري: الشعب المصري الوحيد الذي يعتبر إسرائيل عدوا للأمة العربية
أكد العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري، أن الشاباك شكل فرقا لإقناع سكان قطاع غزة على النزوح وترك أماكنهم والعمل على إجلائهم من قطاع غزة.

والدة الملازم نور ممتاز : “كان سببا في أن يتذكر الناس والده وبطولاته”
قالت سحر السيد، زوجة الشهيد امتياز كامل، ووالدة الملازم أول نور، بطل واقعة سنترال رمسيس، إن واجب نجلها أن يتصدى لأي حدث طارئ، مؤكدة أن الحرائق شيء صعب، ولكن ذلك هو عمله وواجبه وسط زملائه.

أحمد موسى: موقف مصر واضح وثابت برفض تهجير الفلسطينيين إلى أراضينا
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إسرائيل طرحت خطة من أجل جمع 700 ألف فلسطيني في منطقة صغيرة في رفح الفلسطينية".

أمجد الشوا: 10% من الفلسطينيين توفوا في الحرب مع الاحتلال
قال الدكتور أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن هناك عشرات الشهداء ومئات الجرحى الذين يسقطون أمام الأكمنة ومصائد الموت التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن قام بهندسة الجوع على مدار 22 شهرا، من خلال إغلاق المعابر وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة.


بديل الثانوية العامة.. نظام البكالوريا يعتمد على 4 مسارات| تفاصيل
أكدت النائبة أمل عصفور أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، أن هناك فرق بين نظام الثانوية العامة القائم حاليا ونظام البكالوريا، مشيرة إلى أن النظام الحالي موجود ويمكن للطالب أن يختار بين النظام الحالي ونظام البكالوريا.


نتنياهو مش عايز سلام.. أحمد موسى يفضح مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مخطط تهجير الفلسطينيين هو الأخطر في الوقت الحالي، مضيفا:" الهدف هو مصر ".


قصف إسرائيلي على منتظري المساعدات غربي مدينة غزة
أفاد إعلام فلسطيني، باستشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على منتظري المساعدات غربي مدينة غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

منظمات الأمم المتحدة: نقص الوقود في غزة بلغ مستويات حرجة

كشف بيان مشترك لمنظمات الأمم المتحدة عن تحذيرات من أن نقص الوقود في غزة قد بلغ مستويات حرجة، وذلك وفقا لنبأ أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

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