والدة الملازم نور ممتاز : “كان سببا في أن يتذكر الناس والده وبطولاته”

قالت سحر السيد زوجة الشهيد امتياز كامل ووالدة الملازم أول نور بطل واقعة سنترال رمسيس إن واجب نجلها أن يتصدى لأي حدث طارئ، مؤكدة على أن الحرائق شئ صعب، ولكن ذلك هو عمله وواجبه وسط زملائه.

الخطورة في عمله

وعبرت والدة الملازم أول نور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الخلاصة» والمذاع عبر قناة «المحور» تقديم الإعلامية هبة جلال عن فخرها بنجلها، موضحة أنها دائما ما تدعوا له، وأن الخطورة في عمله كبيرة، لكنه شرف نفسه ووالده، وكان سببا في أن يتذكر المواطنين والده.

وأكدت على أن نجلها نسخة من والده، وأن والده استشهد في مأمورية الواحات، مشيرة إلى أنها كانت من أقوى المأموريات التي تمت، والتي استشهد فيها نحو 15 ضابط و4 أفراد.