ماذا يعني حضور ترامب نهائي كأس العالم للأندية بين سان جيرمان وتشيلسي؟

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حضور المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقرر إقامتها اليوم الأحد بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية .

وتتيح هذه المباراة الفرصة أمام ترامب للحصول على لمحة عن بطولة كرة القدم الأولى في العالم التي ستستضيفها أمريكا الشمالية العام المقبل2026.

ويسافر ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب من نادي الجولف الخاص بهما في بيدمينستر بنيو جيرسي، إلى إيست روثرفورد على بعد 40 ميلاً (64 كيلومترًا) لمشاهدة المباراة النهائية للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة بين باريس سان جيرمان وتشيلسي في ملعب ميتلايف.

وتصادف رحلة ترامب يوم الأحد الذكرى السنوية الأولى لمحاولة الاغتيال التي نجا منها ترامب في بتلر في بنسلفانيا، أثناء حملته الرئاسية.

ولم يكن لدى الرئيس أي خطط عامة للاحتفال بهذا التاريخ بخلاف المشاركة في مقابلة مسجلة على قناة فوكس نيوز مع زوجة ابنه لارا ترامب التي تم بثها مساء السبت.

وشكلت الأحداث الرياضية الجزء الأكبر من رحلات ترامب في الولايات المتحدة منذ توليه منصبه هذا العام، بالإضافة إلى زيارته لبطولة كرة القدم هذا الأسبوع، حضر مباراة السوبر بول في نيو أورلينز، وسباق دايتونا 500 في فلوريدا، ومباريات بطولة القتال النهائي (UFC) في ميامي ونيوارك بنيوجيرسي، وبطولة المصارعة (NCAA) في فيلادلفيا.

وصرّح الرئيس، الذي تربطه علاقة وطيدة برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، بأنه يعتزم حضور العديد من مباريات كأس العالم العام المقبل.