الزمالك يعيد هيكلة لائحة الفريق.. بنود جديدة للمكافآت والعقوبات

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن نية جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، إجراء تغييرات جذرية على لائحة الفريق، بهدف إعادة الانضباط داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح المصدر أن إدوارد يعمل حاليًا على إعداد لائحة جديدة بنظام مختلف، تركز بشكل أساسي على ضبط بنود الثواب والعقاب والمكافآت بطريقة أكثر حسمًا، مع ضمان تحقيق العدالة بين جميع اللاعبين، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

ومن المقرر أن يتم عرض التصور الكامل للائحة الجديدة على مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، لاعتمادها رسميًا ضمن خطة الإدارة لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح والمنافسة بقوة على جميع البطولات.