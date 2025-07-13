رسميًا.. عصام عبد الحميد يقود سلة الزمالك في الموسم الجديد

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي تعيين الكابتن عصام عبد الحميد مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة السلة، لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل، في خطوة تهدف إلى إعادة "سلة الزمالك" إلى منصات التتويج واستعادة هيبة الفريق.

ونشر الحساب الرسمي لألعاب الصالات بنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

"عاد إليكم من جديد.. عصام عبد الحميد سيقود كتيبة السلة في الموسم الجديد، للمنافسة على البطولات.

وكانت إدارة الزمالك قد درست عدة خيارات تدريبية، قبل أن تصرف النظر عن فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي، وتستقر في النهاية على عودة عصام عبد الحميد لقيادة الفريق.