الاتصالات تحسم موقف شكاوى المواطنين لدى خدمة العملاء أثناء انقطاع الخدمات

قال المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن خدمات الاتصالات والإنترنت عادت إلى العمل مرة أخرى.

البؤر والاختناقات

وأضاف المهندس محمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أنه تم العمل على البؤر والاختناقات التي كانت متواجدة في بعض الأماكن، والتي تم العمل عليها ويتم السعي نحو تقليل تلك الفجوة، حتى يستطيع جميع المواطنين استعادة الخدمة مرة أخرى.

الاستجابة لكافة الشكاوى

وأشار إلى أن هناك محور آخر تم العمل عليه وهو خدمة العملاء، لافتا إلى أنه تم التنبيه على كافة الشركات المقدمة للخدمات بضرورة الاستجابة لكافة الشكاوى الموجودة والرد عليها حتى ولو كان بالموقف.

مؤكدا على أن استعادة الاتصالات والخدمات تمت بنسبة 99%، وأن النسبة المتبقية والتي يتم العمل عليها لا تتجاوز الـ1%، وهناك بعض العملاء يتضررون من عدم جودة الخدمات كنا كان الحال قبل انقطاع الخدمة، ويتم العمل على ذلك وتطويره.