قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
ترامب يتوقع تسوية قريبة في غزة رغم تعثر مفاوضات الدوحة
استعدادات مكثفة لموعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2025
الاتصالات تحسم موقف شكاوى المواطنين لدى خدمة العملاء أثناء انقطاع الخدمات
أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
القومية للأنفاق توفر وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي
دعاء الفجر.. ردده وانتظر مفاتيح الخير من الله
بعد غضب الجماهير.. وسام أبو علي يحذف ستوري الرد على بيان الأهلي
100 قتـ.يل ومصاب.. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات السويداء السورية
وزير العمل يلتقي "يزاكي مصر": استثمارات 30 مليون يورو و3500 فرصة عمل جديدة
ما ضوابط تنظيم المباريات الدولية داخل مصر وفق القانون الجديد؟
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والبيض بالسوق المصرية اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاتصالات تحسم موقف شكاوى المواطنين لدى خدمة العملاء أثناء انقطاع الخدمات

شبكات الاتصالات
شبكات الاتصالات
قسم التوك شو

قال المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن خدمات الاتصالات والإنترنت عادت إلى العمل مرة أخرى.

البؤر والاختناقات

 وأضاف المهندس محمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أنه تم العمل على البؤر والاختناقات التي كانت متواجدة في بعض الأماكن، والتي تم العمل عليها ويتم السعي نحو تقليل تلك الفجوة، حتى يستطيع جميع المواطنين استعادة الخدمة مرة أخرى.

الاستجابة لكافة الشكاوى 

وأشار إلى أن هناك محور آخر تم العمل عليه وهو خدمة العملاء، لافتا إلى أنه تم التنبيه على كافة الشركات المقدمة للخدمات بضرورة الاستجابة لكافة الشكاوى الموجودة والرد عليها حتى ولو كان بالموقف.

مؤكدا على أن استعادة الاتصالات والخدمات تمت بنسبة 99%، وأن النسبة المتبقية والتي يتم العمل عليها لا تتجاوز الـ1%، وهناك بعض العملاء يتضررون من عدم جودة الخدمات كنا كان الحال قبل انقطاع الخدمة، ويتم العمل على ذلك وتطويره.

الاتصالات تنظيم الاتصالات خدمات الاتصالات الإنترنت محمد إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كامل الوزير

الجريدة الرسمية: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. الان بالدرجات

مدبولي

يصل إلى 13800 جنيه.. جدول مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

ظاهرة جوية تضرب البلاد وتستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة بالطقس غدًا

ظاهرة جوية تضرب البلاد وتستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة بالطقس غدًا

شاليمار شبرتلي

فنانة السبب.. أول تعليق لـ شاليمار شربتلي على واقعة شجار الساحل الشمالي

وزارة الداخلية

قتـ.ل أم انتـ.حار؟.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق بالمنوفية

هل شقتك منهم؟.. هذه الوحدات سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام قانون الإيجار القديم

هل شقتك منهم؟.. هذه الوحدات سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام قانون الإيجار القديم

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية الشتوي

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية الشتوي .. جهز ساعتك

ترشيحاتنا

رابط الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة يوليو 2025

رابط الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة يوليو 2025

عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

عمال القليوبية يكرم أبناءه في احتفالية حاشدة

القس برسوم چورچ

الدور الرسولي في عظة الأحد للقس برسوم چورچ

فيديو

رد حلا شيحة

رد حلا شيحة على إشاعة وصف زواجها بالأسوأ في حياتها

كواليس خلاف ميدو وحسن شحاتة

بعد سنين من السكوت.. كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن خناقة ميدو مع والده

باسم سمرة وادوارد

هند عاكف وباسم سمرة أبرز الحضور لعزاء سامح عبدالعزيز

تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

مين باقي ومين ماشي.. كل تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد