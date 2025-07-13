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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فحص وعلاج 1486 مواطناً خلال قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ

أدوية مجانية للقافلة
أدوية مجانية للقافلة
محمود زيدان

اختتمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، أعمال القافلة الطبية المجانية التي نظمتها بقرية الشطوط بمركز بيلا، يومي السبت والأحد، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وإشراف ومتابعة الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا.

جاءت القافلة تحت إشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد الغباشي، مدير الإدارة العامة للقوافل العلاجية بالوزارة، والدكتور مجدى شنح، منسق القوافل العلاجية بالمديرية.

وصرح وكيل الوزارة، بأن القافلة تضم 11 عيادة  طبية تخصصية، وتشمل 10 تخصصات طبية كالآتي: ( الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، والجلدية، والنساء، وتنظيم الأسرة، والعظام، والأنف والأذن، والأسنان، والرمد)، بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة.

وأضاف «أبو السعد»، أنه استفاد من خدمات العيادات التخصصية بالقافلة عدد 1486 مواطنا خلال يومي القافلة، كما تم أيضًا إجراء 276 تحليل طبي بين (معمل الدم ومعمل الطفيليات)، بالإضافة إلى إجراء 71 حالة أشعة تشخيصية، كما تم نشر الوعي الصحي من خلال ندوات التثقيف والإرشاد الصحي لعدد 748 مواطنا خلال 12 ندوة على مدار اليومين.

وأشار وكيل الوزارة، إلي أنه في إطار استدامة مبادرة 100 يوم صحة ومبادرة «افحص واطمن»، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (مثل: ارتفاع ضغط الدم والسكري)، تم عمل عدد 190 فحص طبي لعدد 95 مواطنا خلال القافلة، بجانب تقديم خدمات الإحالة لأقرب مستشفى لاستصدار التقارير الطبية لـ 5 مرضى، كما تم تحويل عدد 19 مريض إلى أقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة، واستخراج 3 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، كما تم صرف الدواء وتقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.

وتتقدم أسرة فريق  القوافل الطبية العلاجية بالمديرية بالشكر والتقدير للإدارة الصحية بمركز ومدينة بيلا بقيادة الدكتور سامح غزال، وإدارة مستشفى بيلا المركزي بقيادة الدكتور أحمد ساطور، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، ومجلس مدينة بيلا بقيادة الدطتورة آمال بركات، لتعاونهم المميز جميعًا وتكامل أدوارهم في تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي القرية وتوابعها.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ قافلة طبية قافلة طبية مجانية بيلا

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