ميكالي يكشف كواليس السقوط القاسي أمام المغرب في أولمبياد باريس

كشف البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي، تفاصيل مثيرة بشأن الخسارة القاسية التي تعرض لها الفراعنة أمام منتخب المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، مؤكدًا أن ظروفًا خارجة عن إرادته ساهمت في هذه النتيجة غير المتوقعة.

وكان المنتخب الأولمبي قد أنهى مشواره في الأولمبياد بالمركز الرابع، بعد خسارته أمام فرنسا في نصف النهائي، ثم سقوطه أمام المغرب بسداسية نظيفة.

وفي تصريحات متلفزة عبر قناة "أون سبورت"، أوضح ميكالي أن الفريق عانى من إرهاق بدني شديد عقب مباراة نصف النهائي أمام فرنسا، التي امتدت إلى 120 دقيقة، مشيرًا إلى أن ذلك أثر بشكل مباشر على أداء اللاعبين في مواجهة المغرب.

وأضاف المدرب البرازيلي أن أحد المسؤولين في منتخب مصر الأول تسبب في تشتيت عدد من اللاعبين الأولمبيين، بعدما تواصل معهم خلال البطولة لإبلاغهم باختيارهم في قائمة المنتخب الأول، وهو ما اعتبره تصرفًا غير احترافي أضر بالتركيز داخل المعسكر.

مشروع تطوير منتخب الشباب.. وصدمة الإقالة

وتحدث ميكالي أيضًا عن فترته مع منتخب مصر للشباب، مؤكدًا أنه كان يعمل على مشروع مستقبلي كبير، شمل استدعاء عدد من اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج، حيث نجح في ضم 8 أسماء، استمر منهم 3 في قائمة الفريق بشكل دائم.

وأشار إلى أنه كتب تقارير فنية مفصلة حول تطوير الفريق، وساهم في التأهل لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، لكنه فوجئ بقرار الإقالة أثناء تواجده في البرازيل، ما جعله يشعر بالإحباط بسبب إنهاء التجربة مبكرًا دون استكمال الخطة الموضوعة.

رفض عرض الزمالك لأسباب صحية

وحول ما تردد عن دخوله في مفاوضات مع نادي الزمالك، أكد ميكالي تلقيه عرضًا رسميًا لتدريب الفريق الأبيض، لكنه اعتذر عن قبوله نتيجة ظروف صحية وعائلية حالت دون قدرته على السفر المتكرر.

وأضاف أنه أجرى مؤخرًا جراحة ناجحة في الأنف، ويستعد للعودة إلى العمل مطلع العام المقبل.