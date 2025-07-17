أحمد شريف بعد انضمامه للزمالك: تحقق الحلم .. وسأقاتل لإسعاد الجماهير

عبّر أحمد شريف، لاعب الزمالك الجديد، عن سعادته الغامرة بتحقيق حلمه بالانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدًا أن اللعب للفريق كان هدفًا شخصيًا سعى لتحقيقه منذ فترة طويلة.

وقال شريف، في تصريحات إذاعية مساء الخميس: "الحلم تحقق بانتقالي إلى الزمالك، وكنت أتمنى ارتداء قميص الفريق منذ وقت طويل. أعلم أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين الكبار، لذا فالمنافسة على المشاركة ليست سهلة، لكنها محفزة".

وأشار اللاعب إلى الدور الكبير الذي لعبه جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، في إتمام الصفقة، قائلًا: "جون إدوارد كان له دور كبير في حسم انتقالي، وقد سبق له العمل معنا في فاركو، وأتمنى أن أحقق نجاحات كبيرة بقميص الزمالك".

وعن اعتزال قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، علّق شريف قائلًا: "شيكابالا أحد أساطير الكرة المصرية، والزمالك سيفتقده كثيرًا، وكان حلمي اللعب بجانبه، لكن للأسف لم تتح لي الفرصة لذلك، إذ سبق أن واجهته فقط ولم ألعب معه".

وتابع: "المشاركة إلى جانب عبد الله السعيد شرف كبير بالنسبة لي، فهو من أمهر اللاعبين في مصر، كما أن علاقتي بعمرو ناصر قوية جدًا، وأرى فيه لاعبًا مجتهدًا يملك الكثير لتقديمه".

وأكد أحمد شريف تمسكه بالانضمام للزمالك رغم تلقيه عروضًا أخرى أكبر من الناحية المادية، قائلاً: "لو عُرض عليّ مبلغ مالي أكبر من أي نادٍ آخر، لظل قراري كما هو، فحبي الكبير للزمالك وجماهيره لا يُقدّر بثمن، واللعب للفريق أغلى من أي أموال".

وختم اللاعب تصريحاته بالتأكيد على عزمه تقديم كل ما لديه من أجل إسعاد جماهير الزمالك، مشيرًا إلى أن المنافسة مع الأهلي صعبة، لكن الهدف هو تحقيق النجاحات وإسعاد المشجعين، مضيفًا: "ننتظر دعم الجمهور، وسنبذل أقصى جهد داخل الملعب".