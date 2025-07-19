سلوي خطاب: محمود عبد العزيز أصر على تواجدي بجبل الحلال.. وأعتذرت عن اللعب مع الكبار

حلت الفنانة القديرة سلوي خطاب ضيفة علي برنامج ضيفي من تقديم معتز الدمرداش.

وقالت سلوي خطاب انها رفضت في البداية مسلسل جبل الحلال، نظرا لارتباطها بعمل درامي آخر انذاك، الا أن الفنان محمود عبد العزيز، حرص علي تواجدها ، واخبرها انه في حال رفضها تقديم الدور سيعتذر عن العمل ايضًا.

وكشفت سلوي خطاب انها كان اعتذرت عن فيلم اللعب مع الكبار من بطولة الفنان عادل إمام، بدلًا من عايدة رياض التي وصفتها بالانسب للدور.

وكان آخر أعمال سلوي خطاب هو مسلسل حكيم باشا، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم الفنان القدير أشرف زكي، إنجي سلامة وغيرهما، وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.