العاصفة الاستوائية ويفا تهدد جنوب الصين

من المتوقع أن تصل عاصفة استوائية، تسببت في إلغاء رحلات جوية في تايوان، إلى قوة إعصار قبل أن تضرب ساحل جنوب الصين غدا، الأحد.

وكانت العاصفة قد عبرت الفلبين في وقت سابق، حيث سحقت شاحنة متوقفة بهيكل يشبه لوحة إعلانية أسقطته الرياح العاتية في مدينة كيزون شمال مانيلا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان أن إعصار ويفا سجل رياحًا قصوى مستمرة بلغت 101 كيلومتر في الساعة (63 ميلًا في الساعة) وهبات رياح تصل سرعتها إلى 126 كيلومترًا في الساعة (78 ميلًا في الساعة) عند مروره جنوب تايوان اليوم، السبت.

وأضافت الوكالة أن الأمطار سُجلت بأكثر من 20 سنتيمترًا (8 بوصات) في مقاطعتي هوالين وتايتونج على الساحل الشرقي لتايوان.

وأُلغيت العديد من الرحلات الجوية الداخلية، وعُلّقت خدمات 14 خطًا للعبارات بسبب الأمواج العاتية والرياح العاتية.

وعلى الجانب الآخر من مضيق تايوان، عُلّقت خدمات العديد من العبارات في مقاطعة فوجيان على الساحل الشرقي للصين.