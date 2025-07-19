النصر يغادر إلى النمسا بمعسكر إعدادي وسط غياب لابورت وأوتافيو

تغادر بعثة نادي النصر السعودي ظهر غدٍ الأحد إلى النمسا، للدخول في معسكر خارجي تحضيرًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2025-2026، حيث يستمر المعسكر حتى يوم الإثنين الموافق 4 أغسطس المقبل، في إطار الاستعدادات البدنية والفنية للفريق.

وشهدت قائمة المعسكر التي تضم 21 لاعبًا، حضور الرباعي الأجنبي ساديو ماني، مارسيلو بروزوفيتش، أنجيلو جابرييل، وبينتو ماثيوس، إلى جانب عدد من الأسماء المحلية البارزة، يتقدمهم عبد الرحمن غريب، سلطان الغنام، وعبدالمجيد الصليهم.

كما ضمت القائمة كلًا من: راغد النجار، مبارك البوعينين، سعد حقوي، نادر الشراري، عبدالعزيز العليوة، لواد أمان، ماجد قشيش، ويسلي تيكسيرا، عبدالعزيز الفرج، محمد مران، عبد الله الخيبري، عبدالملك الجابر، ومشاري النمر.

ومن المنتظر أن يلتحق عدد من لاعبي الفريق الأساسيين بالمعسكر خلال الأيام القليلة المقبلة، في مقدمتهم قائد الفريق كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى نواف العقيدي، نواف بوشل، سالم النجدي، عبدالإله العمري، علي الحسن، أيمن يحيى، وصفقة الفريق الدفاعية الجديدة محمد سيماكان.

في المقابل، خلت القائمة المغادرة من أسماء لافتة، أبرزها المدافع الإسباني إيمريك لابورت، وصانع الألعاب البرتغالي أوتافيو، إلى جانب محمد آل فتيل، ما يعزز من التوقعات حول احتمالية رحيل هذا الثلاثي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل مؤشرات لإعادة هيكلة صفوف الفريق تحت قيادة الجهاز الفني.

ويأمل النصراويون أن يحقق المعسكر أهدافه الفنية والبدنية، لا سيما في ظل طموحات النادي للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد.