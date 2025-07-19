مفاجأة.. برشلونة يسعى لضم نجم ريال مدريد

كشف تقرير صحفي برازيلي، اليوم السبت، عن رغبة برشلونة في ضم البرازيلي رودريجو، نجم ريال مدريد.

وخرج رودريجو من حسابات مدربه تشابي ألونسو، وارتبط اسمه بأكثر من ناد مثل ليفربول وآرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

وبحسب صحيفة "أول أسبورتي" البرازيلية، يدرس برشلونة توجيه ضربة مدوية لريال مدريد، من خلال ضم رودريجو.

وأوضح التقرير، أن برشلونة يهتم بالتعاقد مع البرازيلي رودريجو جويس، رغم أنه لا يزال يتبقى في عقده 3 مواسم مع شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

وأضاف أن برشلونة تواصل بالفعل مع وسطاء، لإبلاغهم باهتمامه بضم النجم البرازيلي، ولكن دون الدخول في تفاصيل تفاوضية.

وأعلن برشلونة هذا الصيف، ضم خوان جارسيا حارس إسبانيول، وروني باردجي من صفوف كوبنهاجن الدنماركي.

ويستعد برشلونة خلال الساعات القادمة، للإعلان عن ضم ماركوس راشفورد من صفوف مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.