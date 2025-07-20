والدة الشهيد ماجد عبد الرازق لـ"صدى البلد": القصاص تحقق والعدالة انتصرت

بقلوب يملؤها الفخر ونبرات يعلوها الفرح، استقبلت السيدة حمدية، والدة الشهيد البطل النقيب ماجد عبد الرازق، خبر مقتل الإرهابيين المتورطين في اغتيال نجلها، بعد ست سنوات من الصبر والألم والانتظار.

في حديث خاص لموقع “صدى البلد”، عبرت السيدة حمدية عن مشاعرها الجياشة قائلة: "استيقظت اليوم على أجمل خبر سمعته منذ استشهاد ابني، رجال الشرطة البواسل نجحوا في الثأر لماجد.. القصاص تحقق، والعدالة انتصرت".

وأضافت أنها كانت على يقين دائم، طيلة السنوات الماضية، بأن مصر لا تنسى أبناءها الأبطال، وبأن القصاص قادم لا محالة مهما طال الزمن، وتابعت: "كنت واثقة إن حقه راجع، ومصر عمرها ما بتنسى أولادها الشهداء."

وأشارت إلى أن زملاء الشهيد ماجد لم يتركوها منذ لحظة استشهاده، وكانوا دائماً على تواصل دائم معها، وحرصوا اليوم على تهنئتها فور سماعهم نبأ القضاء على الإرهابيين، في لفتة إنسانية غالية على قلبها.

كما وجهت والدة الشهيد شكرها العميق لوزارة الداخلية، وخاصة قطاع العلاقات الإنسانية، على الدعم المستمر لأسر الشهداء، وحرصهم الدائم على تلبية احتياجاتهم وتذليل كل الصعاب أمامهم.

وفي ختام حديثها، وجهت رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قالت فيها: "ربنا يحميك لمصر، ودايمًا رايتنا مرفوعة.. وأولادنا فدا مصر."

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن القضاء على عنصريين ارهابيين تابعين لحركة حسم الارهابية قبل تنفيذ مخططاتهم فى مصر .

وردت معلومات تتضمن اضطلاع قيادات حركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بدولة تركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، وذلك من خلال دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية، السابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية؛ لتنفيذ المخطط المشار إليه. وذلك تزامنا مع إعداد الحركة مقطع فيديو، تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة، والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد.



أمكن لقطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تحديد قيادات حركة حسم القائمين على ذلك المخطط، وهم كل من:





يحيى السيد إبراهيم محمد موسى/ أحد أبرز المؤسسين لحركة حسم، ومشرف على هيكلها المسلح والعسكري، محكوم عليه بالعديد من القضايا (الإعدام في القضية رقم 2016/261 / 7122 جنايات قسم النزهة/ اغتيال النائب العام - السجن المؤبد في القضية رقم 2022/6607 جنايات قسم الشروق/ محاولة استهداف عدد من الشخصيات العامة - السجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة/ محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم/ ماجد عبد الرازق، الضابط بقسم شرطة النزهة).





محمد رفيق إبراهيم مناع/ محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 2017/64 جنايات عسكرية شمال القاهرة/ محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة- السجن المؤبد في القضية رقم 2020/1390 جنايات النزهة/ تزوير محررات رسمية للعناصر الإخوانية الهاربة.





علاء علي السماحي/ محكوم عليه بالعديد من القضايا (السجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة/ محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم/ ماجد عبد الرازق- السجن المؤبد في القضية رقم 2019/17350 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر/ استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية- السجن المؤبد في القضية رقم 2022/6607 جنايات قسم الشروق/ محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).





محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ/ محكوم عليه بالعديد من القضايا (السجن المؤبد في القضية رقم 2016/64 جنايات عسكرية شمال القاهرة/ محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة- السجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة/ محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال المقدم/ ماجد عبد الرازق).





علي محمود محمد عبد الونيس/ محكوم عليه بالعديد من القضايا (السجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة/ محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم/ ماجد عبد الرازق- السجن المؤبد في القضية رقم 2015/4459 جنايات حلوان/ كتائب حلوان- السجن 15 عاما في القضية رقم 2018/123 جنايات عسكرية شرق القاهرة/ محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).





واعلنت وزارة الداخلية انه تم في إطار التعامل مع تلك المعلومات رصد تسلل أحد عناصر الحركة الإرهابية ويدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم/ محكوم عليه بالعديد من القضايا (الإعدام في القضية رقم 2018/479 جنايات مركز أبو كبير/ استهداف مجموعة من الخفراء النظاميين بمحافظة الشرقية- المؤبد في القضية رقم 2016/3321 جنايات مركز أبو كبير/ اغتيال أمين شرطة/ علي أمين، من قوة قطاع الأمن الوطني- السجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة/ محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم/ ماجد عبد الرازق)، تم رصد تسلله للبلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرا لاختبائه؛ تمهيدا لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالاشتراك مع عنصر الحركة الإرهابي/ إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر (مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2025/1126- محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).





تم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا مداهمة وكر الإرهابيين المذكورين، اللذين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية في اتجاه القوات والمنطقة المحيطة بالعقار؛ مما دفعهما للتعامل معهما، وقد أسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعهما، واستشهاد أحد المواطنين، الذي تصادف مروره بمحل الواقعة، متأثرا بإصابته نتيجة إطلاق النار العشوائي من قبل العناصر الإرهابية، وكذلك إصابة ضابط من أفراد القوة أثناء محاولة إنقاذ المواطن.





تم إخطار نيابة أمن الدولة العليا، التي تولت مباشرة التحقيقات.