الزمالك يحسم صفقة أحمد ربيع.. واللاعب ينضم إلى المعسكر خلال ساعات

حسم نادي الزمالك رسميًا صفقة التعاقد مع أحمد ربيع، لاعب نادي البنك الأهلي، وذلك بعد أيام من ارتباط اسمه بالقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن الصفقة تمت بنجاح، قائلًا: "يمكننا القول الآن إن أحمد ربيع أصبح لاعبًا في الزمالك"، مشيرًا إلى أن اللاعب سينضم خلال ساعات إلى معسكر الفريق المقام حاليًا في العاصمة الإدارية، فور الانتهاء من الإجراءات النهائية لانتقاله.

وأوضح المصدر أن صفقة أحمد ربيع تمت بشكل منفصل ماليًا عن صفقة انتقال مصطفى شلبي إلى نادي البنك الأهلي، لكن تم تأجيل إعلانها لحين إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بانتقال شلبي.

ومن المنتظر أن يظهر أحمد ربيع في تدريبات الزمالك خلال الساعات المقبلة، بعد الإعلان الرسمي عن الصفقة، في إطار تدعيمات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.