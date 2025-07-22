تعرف على خدمات المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي، لمتابعة سير العمل بالمركز والاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وأعمال التطوير والإنشاءات التي تتم داخل المركز.

وفى إطار ذلك نرصد أبرز الخدمات والإمكانيات بـ خدمات المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي ، في السطور القادمة.



المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي



1- مكون من دور أرضي وعدد (6) أدوار متكررة تضم عدد (25) عيادة خارجية

2- وحدات طبية وأقسام خاصة العناية المركزةICU، الرعاية المركزة للأطفال PICU،

3- وحدات الأطفال المبتسرين، وحدة القسطرة والقلب، العناية الفائقة للقلب CCU، الطوارئ، القساطر المخية

4- يضم أقسام داخلية في تخصصات الباطنة العامة، الأطفال، المخ، الأعصاب، الرمد

5- يحتوى على قسم الجراحة العامة، جراحة العظام، النساء و التوليد، جراحة المخ و الأعصاب

6- يضم أيضا جراحة القلب و الصدر، جراحة المسالك البولية، جراحة الأطفال، الأسنان

7- يقدم خدمة جراحة الوجه، جراحة الأنف و الأذن والحنجرة، كما تم توسعة مبنى الكلى

8- المركز يضم أكبر وحدات للغسيل الكلوي حيث تم رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي من (30) ماكينة إلى (36)

9- جاري استكمال التوسعة بالغسيل الكلوى للوصول إلى (50 ) مكينة

10- يضم مركز للأشعة وآخر للمعامل والذي يتم من خلاله القيام بجميع أنواع التحاليل الطبية الأساسية

11- وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز الطبي التخصصي عدد (250) سرير

