شعبة الذهب تعلن مفاجأة سارة بشأن الأسعار.. وموجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد .. ودرجات الحرارة تتجاوز 43 درجة

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، مع استمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة والرطبة القادمة من شبه الجزيرة العربية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة المحسوسة ستتجاوز المعلنة بعدة درجات بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

طقس شديد الحرارة نهارًا.. ومائل للحرارة ليلًا



وأوضحت "غانم" خلال صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب مناطق الجمهورية، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا خلال فترات الليل، خاصة في المناطق الداخلية.

وأضافت أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد الإحساس بدرجات الحرارة لتصل المحسوسة إلى 43 درجة مئوية في بعض المناطق.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22 يوليو.. فيديو

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025،والتي شهدت ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بتعاملات أمس، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 4690 جنيهًا، بزيادة بلغت حوالي 25 جنيهًا.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 5360 جنيهًا

عيار 21: 4690 جنيهًا

عيار 18: 4020 جنيهًا

عيار 14: 3126 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا

لتعزيز التعاون المشترك.. وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره النيجيري

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، سلم رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وأوضحت القناة أن رسالة الرئيس السيسي إلى نظيره النيجيري تؤكد على عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وتعرب عن التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات المختلفة.

أسعار الذهب ستنخفض.. الشعبة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين

أكد المهندس إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن الفترة الأخيرة هناك ارتفاع في أسعار الذهب بالبورصة العالمية، وأن حركة الذهب على مدار الأسبوع الماضي في الأسواق العالمية كانت محدودة، وأن هذا بسبب الاستقرار في الأوضاع السياسي الذي نتج عنه استقرار في أسعار الذهب.

وأضاف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفترة الحالية أسعار الذهب المحلي تشهد انخفاضات، على الرغم من أن الأسعار العالمية مرتفعة، وأن هذا ناتج عن قوة الجنيه المصري أمام الدولار.

انخفاضات جديدة بأسعار الذهب

ولفت إلى أن تعافي الجنيه يدفع باتجاه هبوط أسعار الذهب في مصر، وأن الفترة المقبلة قد يكون هناك انخفاضات جديدة، ولكن الانخفاضات ستكون بأرقام قليلة، وأن هناك تقارير عالمية تشير إلى أن الجنيه المصري في طريقة للتعافي.



طهران: إعادة فرض العقوبات يعقد وضع الملف النووي الإيراني

قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، اليوم الثلاثاء، إن إعادة فرض العقوبات الدولية على بلاده ستؤدي فقط إلى تعقيد الوضع المتعلق بالملف النووي الإيراني، وذلك قبل اجتماع مقرر الجمعة المقبل مع ثلاث دول أوروبية.

وكانت دول الترويكا الأوروبية، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، هددت طهران باللجوء إلى آلية الأمم المتحدة للعودة السريعة للعقوبات الدولية إذا لم يتم إحراز تقدم بحلول نهاية أغسطس، بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأكد كاظم غريب‌ آبادي، حسب تصريحات أوردتها وسائل إعلام إيرانية، أن إسرائيل ارتكب انتهاكًا صارخًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، خلال عدوانه الأخير على الأراضي الإيرانية، باستهداف المدنيين بشكل رئيسي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة قرابة 7 آلاف إيراني.

وأضاف: "ادعاء الكيان الصهيوني بأن الهجوم كان دفاعًا عن النفس هو محض افتراء ويتعارض كليًا مع ميثاق الأمم المتحدة، ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو شرعي".

بيراميدز ينافس بقوة على ضم مصطفى محمد لتعويض رحيل إبراهيم عادل |فيديو

في خطوة مفاجئة، دخل نادي بيراميدز بقوة في سباق التعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم نادي نانت الفرنسي، لتعويض رحيل لاعبه إبراهيم عادل، بحسب ما كشفه الصحفي الرياضي وائل سامي.

وأكد سامي خلال برنامج صباح البلد، أن إدارة بيراميدز رصدت ميزانية ضخمة لإتمام صفقة هجومية كبرى تدعم طموحات الفريق في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن مصطفى محمد يأتي على رأس قائمة الأهداف الفنية للنادي.

لحماية عمال الدليفري.. تفاصيل مبادرة وزارة العمل "سلامتك تهمنا"

قال محمد منتصر، مدير عام تفتيش السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، إن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على صحة الإنسان من الإصابات والأمراض، متابعا: مبادرة "سلامتك تهمنا" تستهدف العمال على الطرق.

واضاف منتصر خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن المبادرة تستهدف توفير الأمان والحماية لـ عمال التوصيل"الدليفري" المتواجدين على الطرق، متابعا: المبادرة تعمل على توعية العمال بكافة المخاطر التي تحيط بهم.

واسترسل: الحملة بدأت من فترة ومرحلتها الأولى تستهدف توعية عمال الدليفري في كافة المحافظات، بالمخاطر وكيفية تجنبها، منوها بأن عدم توفر اشتراطات السلامة والمخاطر قد تؤدي إلى الغرامة.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال إجراءات مباشرة تشمل توزيع معدات الوقاية الأساسية، مثل خوذات الرأس، والسترات العاكسة، والقفازات، وأدوات الإسعافات الأولية، إلى جانب إعداد “كود للسلامة المهنية” يتضمن قواعد القيادة الآمنة، والتدريب، والتوعية بالحقوق والواجبات.

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "جيش الاحتلال"، بأنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وفي سياق آخر: أعلنت كتائب المجاهدين نجاح عناصرها من دك تجمع لقوات العدو في منطقة المحطة في خانيونس جنوبي القطاع بقذائف الهاون عيار 81.

ولاحقا؛ زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل علي السعدي وطافي الآغا، القياديين البارزين في كتائب المجاهدين في مخبأ بوسط غزة.

المتحدث باسم اليونيسف: أطفال غزة يموتون جوعًا والعالم يكتفي بالمشاهدة

قال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة اليونيسف، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل إلى مستويات كارثية، مشيرًا إلى أن الجوع بات يفتك بالأطفال إلى جانب القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر، مضيفا أن التقارير الواردة للمنظمة تؤكد وفاة عشرات الأطفال بسبب سوء التغذية، مؤكّدًا أن "76 طفلًا على الأقل قضوا جراء الجوع، في وقت يُسجل فيه متوسط يومي لوفيات الأطفال يتراوح بين 27 و28 طفلًا".

وأوضح أبو خلف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن نسبة سوء التغذية الحاد بين الأطفال من سن ستة أشهر وحتى خمس سنوات ارتفعت بنسبة 180% مقارنةً بشهر فبراير، وهو الشهر الذي شهد دخول مساعدات محدودة، لافتا إلى أن أكثر من 200 طفل قُتلوا في الأسبوعين الأولين من يوليو وحده، بينما لا يجد ثلث سكان غزة طعامًا يوميًّا، ويكافح 90% من العائلات لتأمين مياه صالحة للشرب، ما يسبب انتشار الأمراض، إذ تُعزى 44% من الحالات المرضية لنقص المياه الآمنة.