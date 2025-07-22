لحماية عمال الدليفري.. تفاصيل مبادرة وزارة العمل "سلامتك تهمنا"

قال محمد منتصر، مدير عام تفتيش السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، إن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على صحة الإنسان من الإصابات والأمراض، متابعا: مبادرة "سلامتك تهمنا" تستهدف العمال على الطرق.

واضاف منتصر خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن المبادرة تستهدف توفير الأمان والحماية لـ عمال التوصيل"الدليفري" المتواجدين على الطرق، متابعا: المبادرة تعمل على توعية العمال بكافة المخاطر التي تحيط بهم.

واسترسل: الحملة بدأت من فترة ومرحلتها الأولى تستهدف توعية عمال الدليفري في كافة المحافظات، بالمخاطر وكيفية تجنبها، منوها بأن عدم توفر اشتراطات السلامة والمخاطر قد تؤدي إلى الغرامة.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال إجراءات مباشرة تشمل توزيع معدات الوقاية الأساسية، مثل خوذات الرأس، والسترات العاكسة، والقفازات، وأدوات الإسعافات الأولية، إلى جانب إعداد “كود للسلامة المهنية” يتضمن قواعد القيادة الآمنة، والتدريب، والتوعية بالحقوق والواجبات.