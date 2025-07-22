قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: ليست هناك فرصة للسلام مع النظام الحالي في إيران
احتجزتها حماتها بمسكن الزوجية.. صرخة ربة منزل أمام محكمة الأسرة
الأرصاد: طقس الثلاثاء شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة رطب ليلا
هل حلم الصباح يتحقق؟.. انتبه لـ7 حقائق لا يعرفها كثيرون
ماذا يحدث إذا حصل مواطن على مساعدات تكافل وكرامة دون وجه حق؟
الكهرباء : افصل الراوتر بيستهلك 10كيلو وات شهريا
سنكرره إذا اقتضت الضرورة..ترامب عن ضرب المنشآت النووية الإيرانية
العاصفة ويفا تضرب شمال فيتنام مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة
جامعة القاهرة تتقدم 50 مركزا فى تصنيف ويبومتريكس وتتصدر الجامعات المصرية
نموذج حقيقي في التضامن وقت المحن| مصر تحتضن السودانيين وترافقهم حتى العودة
ممنوع الجواز.. اعرف شروط ومصروفات التقديم لهذه المدرسة
ما الموقف الشرعي لسيدة حملت من طليقها بعد طلقة ثالثة بائنة.. أستاذ فقه يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من خوذة الرأس إلى كود السلامة.. “سلامتك تهمنا” تفتح باب حماية عمال الدليفري

حملة سلامتك تهمنا
حملة سلامتك تهمنا
رنا أشرف

في خطوة جديدة لحماية حقوق العمالة وتحسين بيئة العمل في أحد أكثر القطاعات نموًا، أطلقت وزارة العمل حملة “سلامتك تهمنا”، والتي تستهدف عمال توصيل الطلبات (الدليفري) في مختلف أنحاء الجمهورية، سواء ممن يستخدمون الدراجات النارية أو الهوائية أو السيارات، وبشكل خاص غير المؤمن عليهم.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال إجراءات مباشرة تشمل توزيع معدات الوقاية الأساسية، مثل خوذات الرأس، والسترات العاكسة، والقفازات، وأدوات الإسعافات الأولية، إلى جانب إعداد “كود للسلامة المهنية” يتضمن قواعد القيادة الآمنة، والتدريب، والتوعية بالحقوق والواجبات.

كما تسعى المبادرة إلى تنظيم العلاقة القانونية بين شركات التوصيل والعمال، عبر وضع أطر تضمن تعاقدات عادلة، وتكثيف الرقابة والتفتيش الميداني، مع فتح قنوات تواصل فعالة لتلقي الشكاوى والملاحظات، في إطار رؤية شاملة لضمان الأمان المهني والاجتماعي لآلاف العاملين في هذا القطاع الحيوي الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد المصري.

 

سلامتك تهمنا| نائب رئيس العاملين بقطاع النقل: عمال الدليفري في انتظار نقابة تمثلهم
 

وأكد طارق البحيري نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بقطاع النقل،  أن إطلاق حملة “سلامتك تهمنا” يعد خطوة مهمة في طريق حماية عمال توصيل الطلبات، لكنه شدد على أن الحملة تفتقد ركنًا أساسيًا وهو وجود ممثل حقيقي عن هذه الفئة داخل منظومة الحوار.

وقال طارق، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه قبل أن نتحدث عن معدات الوقاية أو كود السلامة المهنية، علينا أولًا تأسيس نقابة خاصة بعمال الدليفري، تكون تحت مظلة اتحاد عمال مصر، تمثلهم في المؤتمرات والاجتماعات الرسمية، وتنقل صوتهم واحتياجاتهم.

وأكد أن غالبية العاملين في هذا القطاع يعملون تحت ضغط اقتصادي كبير، قائلاً: “منهم من ترك جامعته أو تخرج ولم يجد فرصة عمل، فاضطر لشراء دراجة نارية بالدين أو بالقرض ليضمن قوت يومه، فهل يُعتبر هذا ضمن الفئة القادرة؟.

وأضاف: “الكل سواسية في الحاجة، الكل يستحق الحماية، والكل يجب أن يعامل باعتباره عاملًا حقيقيًا، له حقوق تأمينية واجتماعية وصحية.”

ضرورة الاستماع لصاحب المشكلة

وأوضح طارق أن العامل نفسه هو الأقدر على التعبير عن أزماته، مشيرًا إلى أن شركات التوصيل تبحث غالبًا عن الربح دون النظر إلى ظروف العامل، وقال: “إذا كنا جادين في إصلاح هذا القطاع، فلابد أن نبدأ من القاعدة، ونجلس مع عمال الدليفري، نسمع شكواهم، ونبني الحلول بناءً على واقعهم.”

التأمين يجب أن يشمل العامل.. لا المركبة فقط

وفيما يتعلق بملف التأمين، شدد طارق على أن التأمين الحقيقي لا يجب أن يقتصر على الدراجة أو رخصة القيادة، بل يجب أن يشمل العامل نفسه باعتباره الطرف الأضعف في هذه المعادلة، وقال: “إذا اعترفت الدولة بهذه الفئة كعمالة قائمة، فمن حقهم تأمين اجتماعي وطبي شامل، يراعي طبيعة عملهم اليومية والمخاطر التي يتعرضون لها.”

المطلوب.. نقابة وتمثيل رسمي

واختتم طارق تصريحاته بالتأكيد على أن الاتفاقيات الدولية التي استشهد بها مسؤولو الوزارة نفسها، تنص بوضوح على ضرورة إنشاء كيان نقابي يمثل العمالة غير المنتظمة، وقال: “عملنا نقابة مستقلة للعمالة غير المنتظمة من قبل، واليوم الفرصة قائمة لإحيائها من جديد، وتسجيلها رسميًا داخل وزارة القوى العاملة، لتكون صوتًا حقيقيًا لعمال الدليفري وغيرهم من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي.

كمال ريان: سلامتك تهمنا خطوة لحماية شريحة كبيرة من العمالة غير المنتظم

أكد  كمال ريان مسؤول الشؤون البرلمانية والرئاسية،أن حملة “سلامتك تهمنا” تمثل خطوة بالغة الأهمية لحماية عمال توصيل الطلبات (الدليفري)، مشيرًا إلى أن هذه الفئة أصبحت تمثل شريحة كبيرة وفاعلة في المجتمع، خاصة مع التوسع الكبير في خدمات التوصيل والتجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة.


وقال ريان في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد مع ازدياد الاعتماد على تطبيقات التوصيل والمطاعم والمتاجر، توسع نشاط عمال الدليفري بشكل غير مسبوق، ما يحتم علينا كدولة ومجتمع أن نضمن لهم مظلة حماية حقيقية على المستويات كافة.


كمال ريان: لا يمكن تنظيم القطاع بدون حصر العاملين فيه


وأضاف ريان الآلاف، وربما مئات الآلاف، يعملون في هذا المجال في مختلف المحافظات، دون حصر دقيق، ودون تنظيم رسمي، رغم أنهم يمثلون جزءًا فاعلًا من الاقتصاد غير الرسمي في مصر.

وشدد على أن أول خطوة حقيقية لتنظيم هذا النشاط هي حصر العاملين فيه، تمهيدًا لدمجهم ضمن مبادرات الحماية الاجتماعية والمهنية.

 كمال ريان: الحملة توفر دعمًا شاملاً من معدات وقاية لتدريب وتأمين

وأوضح أن حملة “سلامتك تهمنا” تتضمن مظلة حماية متكاملة، تبدأ بتوفير معدات وقاية أساسية للعاملين مثل الخوذ، السترات العاكسة، القفازات، والكمامات، إضافة إلى “كود السلامة المهنية” الذي يحدد ضوابط القيادة الآمنة وحقوق العامل والتزاماته.

ومن المميزات المهمة للحملة أنها تقدم هذه المستلزمات مجانًا في مرحلتها الأولى، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يمثل دعمًا حقيقيًا من الدولة لهذه الشريحة.

وأشار إلى أن الحملة لا تقتصر على الدعم المادي فقط، بل تشمل جوانب توعوية وتدريبية أيضًا، قائلًا: “العامل بحاجة للتوعية بحقوقه، ومعرفة كيفية الحفاظ على سلامته خلال أداء عمله. كما أن توفير آليات إلكترونية لتلقي الشكاوى والاستفسارات خطوة مهمة لضمان سرعة الاستجابة لأي تجاوزات.”

 كمال ريان: على عمال الدليفري الإسراع بالتسجيل كما فعلت العمالة غير المنتظمة

ودعا ريان عمال الدليفري إلى الإسراع بالتسجيل في المنظومة، على غرار ما تم سابقًا مع منظومة العمالة غير المنتظمة، قائلًا:“رأينا كيف استفادت العمالة غير المنتظمة من دعم الدولة بعد تسجيلها، ومن المهم أن ينضم عمال الدليفري كذلك، حتى يتمكنوا من الحصول على نفس مظلة الحماية والتأمين.”

واختتم ريان تصريحاته بالتأكيد على أن الحملة لا تخدم فقط مصلحة العامل، بل تسهم في تحقيق الأمان المجتمعي ككل حين يكون العامل مؤهلًا، مؤمناً عليه، وملزماً بضوابط قيادة آمنة، فإننا نحمي المجتمع أيضًا من مخاطر الطريق والممارسات العشوائية، الحملة تحقق توازنًا بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع ككل.



 

سلامتك تهمنا حملة سلامتك تهمنا العمالة الغير منتظمة عمال الدليفري اتحاد عمال مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات

شادي زلطة

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 ..وتؤكد: جاري جمعها بالكنترولات

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025

10 معلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

اجتماع النقابة العامة للعاملين بالمرافق

3 مطالب عاجلة للعاملين بشركات مياه الشرب.. العلاوة الدورية أبرزها

تسارع الزمن

أحداث مريبة.. غدا يتسارع الزمن.. اليوم أقل من 24 ساعة في هذه الأوقات

أمين خطاب مطرب مهرجانات

بعد ضبطه في كمين.. مطرب مهرجانات شهير يواجه الحبس بسبب المخدرات

بالصور

بالأحمر النارى.. أمينة خليل تخطف الأنظار رفقة زوجها من إيطاليا

بالاحمر النارى..امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها من إيطاليا
بالاحمر النارى..امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها من إيطاليا
بالاحمر النارى..امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها من إيطاليا

تحذيرات صارمة من الأرصاد.. موجة شديدة الحرارة غير مسبوقة تبدأ الأربعاء

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بالشرقية لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

بين العفوية والجرأة.. شاهد| راغب علامة مع المعجبات بالحفلات يثير السوشيال ميديا

راغب علامة
راغب علامة
راغب علامة

فيديو

منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

قبلات وأحضان الحفل الأخير .. منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد