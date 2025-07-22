20 سيارة إطفاء تواجه النيران في حريق مصنع أكتوبر و15 مصابا| صور

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 20 سيارة إطفاء لإخماد حريق مصنع قطع غيار سيارات في المنطقة الصناعية بأكتوبر بعد تجديد النيران بشكل سريع وهائل مرة أخرى.

حريق مصنع قطع غيار سيارات

سيارات الإسعاف تنقل مصابي حريق مصنع قطع غيار سيارات:

وتتولى سيارات الإسعاف نقل عدد من العمال والموظفين داخل المصنع إلى المستشفى لتلقي العلاج نتيجة إصابتهم بحالات اختناق بسبب الأدخنة المتصاعدة من النيران وسجلت مبدئيا حوالي 15 حالة إصابة فيما يتم تقديم الإسعافات الأولية لآخرين في موقع الحادث.

حريق مصنع

تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، هرعت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتبين ان النيران اشتعلت في مصنع "الخناجري" لقطع غيار سيارات "ضفاير عربيات" في مجمع سامي سعد بالمنطقة الصناعية بأكتوبر.

تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف للتعامل مع النيران ونجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة عليها.