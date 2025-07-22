حريق هائل يلتهم مصنع قطع غيار سيارات في المنطقة الصناعية بأكتوبر.. صور

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا هائلا التهم مصنع قطع غيار سيارات في المنطقة الصناعية بأكتوبر، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، هرعت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتبين ان النيران اشتعلت في مصنع "الخناجري" لقطع غيار سيارات "ضفاير عربيات" في مجمع سامي سعد بالمنطقة الصناعية بأكتوبر.

تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف للتعامل مع النيران ونجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة عليها وتجرى الآن عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.