حريق هائل جنوب تل أبيب يستنفر 26 طاقم إطفاء وسط موجة حرائق تجتاح إسرائيل

اندلع حريق ضخم، اليوم الثلاثاء، قرب مستشفى "أساف هروفيه" جنوب مدينة تل أبيب، مما استدعى استنفارًا واسعًا من سلطات الاحتلال، حيث تم الدفع بأكثر من 26 طاقم إطفاء لمحاولة السيطرة على ألسنة النيران المتصاعدة، وفق ما أفادت به القناة 12 العبرية.

ويأتي هذا الحريق في سياق موجة حرائق واسعة النطاق تضرب وسط وجنوب وشمال إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، ما اضطر السلطات إلى إجلاء السكان من عدة مناطق متضررة، من بينها حي "بن حيتر" في إيلاد ومدينة بيت شيمش.

كما تم نقل العشرات إلى المستشفيات جراء تعرضهم لحروق أو لاختناق بسبب استنشاق الدخان الكثيف.

وفي ظل تصاعد الأزمة، طلبت إسرائيل مساعدات دولية لتوفير طائرات متخصصة في إخماد الحرائق، فيما انضم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى جهود المكافحة من خلال وحدة "شمشون" الجوية المخصصة لهذا النوع من الطوارئ.

وتجدر الإشارة إلى أن الحرائق ليست جديدة على المنطقة؛ فقد شهدت إسرائيل في أول مايو الماضي سلسلة حرائق اندلعت في غابات بمحاذاة الطريق الرابط بين القدس وتل أبيب، مما أجبر سلطات الاحتلال حينها على إغلاق طريق سريع رئيسي، وإخلاء مناطق سكنية محيطة. وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينها من احتمال امتداد النيران إلى مشارف مدينة القدس.