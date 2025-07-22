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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحوثيون: قصفنا مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي

صاروخ
صاروخ
البهى عمرو

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الحوثيين قالوا: “قصفنا مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي”.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الحوثي المتمركزة في اليمن استهداف مطاري بن جوريون ورامون وميناء إيلات، وهدف آخر في أشدود بدولة الاحتلال.

وأوضحت قوات الحوثي، في بيان، أن الاستهداف جرى بإطلاق 5 طائرات مسيرة بدون طيار على الأهداف المذكورة، في إطار مساندة الحوثيين للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية في قطاع غزة.  

وقال الحوثي في بيان: "انتصارًا لمظلوميّة ​الشعب الفلسطيني​ ومجاهديه الأعزّاء، وردًّا على جريمة الإبادة الجماعيّة الّتي يقترفها العدو الصّهيوني بحق إخواننا في ​قطاع غزة​، وردًّا على عدوانه الأخير على ​ميناء الحديدة​، نفّذ سلاح الجو المسيّر في القوّات المسلّحة اليمنيّة عمليّةً عسكريّةً نوعيّةً استهدفت مطار اللد وهدفًا عسكريًّا آخر في منطقة ​يافا​، وميناء أم الرشراش ومطار رامون، وهدفًا حيويًّا في منطقة ​أسدود​ في فلسطين المحتلّة، وذلك بخمس طائرات مسيّرة؛ وقد حقّقت العمليّة أهدافها بنجاح".

وأضاف البيان أن "اليمن العظيم تعرّض خلال الأشهر الماضية للعدوان الغاشم، ونجح في التصدّي له، والصّمود في مواجهته. وهو على استعداد لمواجهة أي تحرّكات معادية، خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى منعه من أداء واجبه الدّيني والأخلاقي والإنساني تجاه الشّعب الفلسطيني المظلوم"، مؤكّدةً "أنّنا مستمرّون وملتزمون بتقديم الدّعم والإسناد للشّعب الفلسطيني المظلوم. عمليّاتنا لن تتوقّف، إلّا بوقف العدوان على غزّة ورفع الحصار عنها".

القاهرة الإخبارية الحوثيون تل أبيب قوات الحوثي

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