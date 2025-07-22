صلاح عبية لـ صدى البلد: حصولي على جائزة النيل له مكانة خاصة.. وجوائز الدولة بمثابة تكريم للبحث العلمي المصري

أعرب الدكتور صلاح صبري أحمد عُبيه، مدير مركز الفوتونات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بامتنانه لحصوله على جائزة النيل في العلوم، عن مجمل أعماله في العلوم الهندسية.

وأشار الدكتور صلاح عيبة لصدى البلد إلى أن الجائزة هي حصيلة مجهود دام 25 عام وهي ليس تكريم له فقط بل لفريق كامل يعمل معه في تخصصه الذي يجمع بين الرياضيات والفيزياء.

وأكد تمنح العلماء الدولة تثني على العلماء بمنحهم جوائز الدولة، والتي يكون لها مذاق خاص وخاصة أنها من دولتنا، مضيفا: " فرغم أنني حصلت على جوائز عديدة خارج مصر إلا أنها لها انطباع خاص لدى وكل عالم مصري يشعر من خلالها أن دولته كرمته على مجمل أعماله، لذا فهي بمثابة تقدير للبحث العلمي في مصر كله".