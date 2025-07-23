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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| اعرف موعد إعلان وتفاصيل المرحلة الأولى من مكتب التنسيق.. ومصطفى الفقي يؤكد تأثير ثورة يوليو لا يزال ممتدًا حتى اليوم

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
عادل نصار

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

عبد المنعم سعيد: روسيا لم تعد ضمن القوى الكبرى المؤثرة عالميًا

تحدث الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، حول النظام العالمي الجديد، قائلا إن التغيير هو سُنة الحياة، ولا يوجد ثبات في النظام العالمي، موضحًا أن العالم يشهد تحولات متسارعة في مختلف المجالات، أبرزها النمو السكاني والتطور التكنولوجي وإعادة ترتيب القوى الدولية.

غزة ستنتصر.. أسامة كمال: مصير القادة الإسرائيليين الحاليين لن يختلف عن الطغاة عبر التاريخ

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن "الله ينصر الضعفاء في كل زمن"، وأن غزة وفلسطين ستنتصران في النهاية، مشدداً على أن "مصر، شعباً وحكومة، مستمرة في الدفاع عن غزة، وقضية غزة لن تموت".

وقال أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن المحكمة الجنائية الدولية رفضت مؤخراً طلباً إسرائيلياً لإلغاء مذكرات التوقيف ووقف التحقيقات في الجرائم المرتكبة، وأكد أن الدائرة التمهيدية للمحكمة شددت على اختصاصها القانوني الكامل على الجرائم في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

مصطفى الفقي: تأثير ثورة يوليو لا يزال ممتدا حتى اليوم

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن ثورة 23 يوليو لا يمكن الحكم عليها بتوصيف واحد باعتبارها ثورة جديدة أو قديمة، مشيرًا إلى أنها تجربة تاريخية مركبة، يجب النظر إليها من زاوية متوازنة، قائلًا: "من الصعب أن نصف إذا كانت ثورة 23 يوليو جديدة أم قديمة، فهي بما لها وعليها ما عليها".

وأوضح مصطفى الفقي، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة قناة "إم بي سي مصر"، أن ثورة يوليو كانت بمثابة حدث بركاني غيّر شكل الدولة، إذ نقلت مصر من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري، وقال: "ثورة يوليو كانت حدثًا بركانيًا، وحوّلت مصر من الدولة الملكية إلى الجمهورية، وجعلتها دولةً محورية ومركزية".

تامر عبد الحميد عن تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا للزمالك: هل هناك زملكاوي يستطيع أن يدير ملف الكرة في الأهلي؟

أبدى تامر عبدالحميد نجم نادي الزمالك استيائه من تراجع مستويات الفارس الأبيض في المواسم الأخيرة.. حيث إنه تراجع للمركز الثالث في الدوري وهو أمر غير مقبول للزملكاوية.

وقال تامر عبدالحميد في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" الذي تقدمه سهام صالح عبر قناة أون: "كنت أتألم عندما يقول لي صديق أهلاوي الزمالك بيحصل على المركز الثاني فقط، الأن اصبحنا في المركز الثالث والوضع قد يزداد سوءً في الموسم المقبل ونهبط لمراكز أقل".

بعد نتيجة الثانوية.. اعرف موعد إعلان تفاصيل المرحلة الأولى من مكتب التنسيق

وجّه الدكتور جودة غانم، المشرف على مكتب التنسيق، التهنئة إلى طلاب الثانوية العامة الناجحين للعام الدراسي 2025، متمنيًا لهم التوفيق في تحقيق رغباتهم الجامعية، ومؤكدًا أن منظومة التنسيق تعمل بكل طاقتها لضمان العدالة والشفافية في توزيع الطلاب على الكليات.

الحاصل على المركز الأول علمي علوم: هدفي دخول كلية الطب لمساعدة أسرتي

شارك برنامج "ستوديو إكسترا"، تقديم الإعلاميين شادي شاش وآية عبد الرحمن على قناة "إكسترا نيوز"، احتفالاته بأوائل الثانوية العامة، حيث التقت كاميرا البرنامج بأسرة الطالب يوسف سامي الحاصل على المركز الأول في الثانوية العامة – شعبة علمي علوم.

70 ألف وجبة يوميا من خلال منصة الأم والطفل.. رئيس بنك الطعام: 90% بمواردنا من أموال الزكاة

أكد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الطعام المصري، أن استراتيجية المؤسسة لم تتغير منذ انطلاقها، موضحًا أن الهدف الأساسي هو "توفير مظلة للأمن الغذائي على أرض مصر"، عبر منظومة متكاملة تمتد منذ 20 عامًا.

وأوضح محسن سرحان، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”، أن المؤسسة تستهدف الفئات غير القادرة على العمل، ومن بينها المرأة المعيلة، وذوي الإعاقة، وكبار السن، إلى جانب بعض الطلاب، مشيرًا إلى أن البنك بدأ مؤخرًا في تقديم الدعم لبعض اللاجئين المتواجدين داخل البلاد.

رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة: نرفض كل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني

أكد السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، رفض كل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.
 

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