رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة: نرفض كل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني

أكد السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، رفض كل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وقال رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة: هناك استهداف إسرائيلي متعمد للمنظمات الأممية في غزة".

وأضاف رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة: “هناك تحول أوروبي كبير لدعم القضية الفلسطينية”.

وتابع رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة: نسعى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في إطار حل الدولتين".

وأكمل رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة: “نعمل على حظر طوعي لتصدير الأسلحة لإسرائيل”.

ولفت رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة:" إسرائيل تحتجز 3 مليارات دولار خاصة بالسلطة الفلسطينية".

