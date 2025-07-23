الصين: انسحاب أمريكا من اليونسكو ليس سلوك “دولة مسؤولة”

أعربت الصين اليوم الأربعاء عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، قوه جيا كون: "هذا ليس الإجراء الذي ينبغي أن تتخذه دولة كبرى مسؤولة".

وأضاف: "لطالما دعمت الصين بقوة عمل اليونسكو".

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء انسحابها من اليونسكو، المعروفة بإنشاء مواقع التراث العالمي، مدعية أنها متحيزة ضد إسرائيل وتروج لقضايا "مثيرة للانقسام".

كما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب بلاده من اليونسكو في عام 2017 خلال ولايته الأولى وأعاد الرئيس جو بايدن العضوية لاحقًا.

وسيدخل هذا الانسحاب الأخير حيز التنفيذ في ديسمبر 2026.

ومنذ توليه منصبه، أشار ترامب إلى أنه سيسحب الولايات المتحدة من العديد من المؤسسات متعددة الأطراف - بما في ذلك منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ - وفرض تعريفات تجارية عقابية على الحلفاء والأعداء على حد سواء.

في غضون ذلك، سعت الصين إلى الترويج لنفسها كقوة كبرى مسؤولة من خلال التعبير عن دعمها للأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى.

صرح جوو للصحفيين الأربعاء: "هذه المرة الثالثة التي تنسحب فيها الولايات المتحدة من اليونسكو، وهي متأخرة منذ فترة طويلة في سداد رسوم عضويتها".

وأضاف: "ندعو جميع الدول إلى تأكيد التزامها بالتعددية واتخاذ إجراءات ملموسة لدعم النظام الدولي، وفي قلبه الأمم المتحدة".