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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المحسوسة تصل إلى 47.. الأرصاد تصدر تحذيرا من الموجة شديدة الحرارة غدًا

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير صدى البلد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اعتباراً من يوم غد الاثنين 28 يوليو حتى يوم السبت 02 أغسطس 2025.

وحذرت هيئة الأرصاد من استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجة الحرارة  المتوقعة خلال الساعات المقبلة على القاهرة الكبرى فى الظل 41  درجة مئوية بينما جنوب الصعيد 45 درجة مئوية، وتستمر هذة الأجواء حتى يوم الثلاثاء 29 يوليو.

وإليكم بعض النصائح التى يجب اتخاذها خلال الموجة شديدة الحرارة

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة فى ساعة الذروة. 
-الاكثار من شرب السوائل الباردة .
-ارتداء ملابس قطنية وفضفاضة.
-ارتداء غطاء للرأس(قبعة) فى حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس.
 


 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الغربية..بينما يسود طقس حار رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية الجوية المتوقعة

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من السطحات المائية، و فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من (حلايب – شلاتين –سانت كاترين) على قترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (حلايب - شلاتين – أبو سمبل) على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 40 28
العاصمة الإدارية 41 27
6 أكتوبر 42 27
بنها 40 28
دمنهور 37 27
وادي النطرون 41 26
كفر الشيخ 37 27
المنصورة 40 28
الزقازيق 40 28
شبين الكوم 41 27
طنطا 40 27
دمياط 36 26
بورسعيد 37 28
الإسماعيلية 43 26
السويس 42 27
العريش 40 26
رفح 38 25
رأس سدر 40 26
نخل 41 22
كاترين 34 19
الطور 38 26
طابا 39 25
شرم الشيخ 41 30
الإسكندرية 35 25
العلمين 35 24
مطروح 32 24
السلوم 36 25
سيوة 41 24
رأس غارب 38 29
الغردقة 39 31
سفاجا 39 29
مرسى علم 41 30
شلاتين 44 31
حلايب 39 30
أبو رماد 42 29
رأس حدربة 39 30
الفيوم 42 26
بني سويف 43 27
المنيا 43 26
أسيوط 43 27
سوهاج 43 27
قنا 45 28
الأقصر 45 28
أسوان 46 29
الوادي الجديد 44 25
أبوسمبل 45 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالآتي :

المدينة العظمى الصغرى
مكة المكرمة 43 33
المدينة المنورة 42 30
الرياض 46 32
المنامة 41 33
أبوظبي 45 33
الدوحة 42 33
الكويت 48 33
دمشق 40 21
بيروت 32 28
عمان 36 23
القدس 34 23
غزة 33 26
بغداد 48 31
مسقط 33 30
صنعاء 29 17
الخرطوم 39 29
طرابلس 34 26
تونس 34 23
الجزائر 28 20
الرباط 27 19
نواكشوط 30 24


 

الأرصاد درجات الحرارة الظواهر الجوية أشعة الشمس ساعة الذروة ملابس قطنية وفضفاضة

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