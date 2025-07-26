الأرصاد تحذر: ذروة الموجة الحارة تضرب القاهرة بـ 43 درجة محسوسة

تشهد القاهرة والمحافظات المصرية موجة حارة شديدة، وأعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن تسجيل القاهرة لدرجة حرارة محسوسة تصل إلى 43 درجة مئوية، محذرةً من ذروة هذه الموجة .

يأتي هذا التحذير في ظل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة للحفاظ على الصحة العامة وتجنب المخاطر المرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، وطقس ليلا حار رطب ليلا على أغلب الأنحاء.



الظواهر الجوية

وتتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من السطحات المائية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 41 28

العاصمة الإدارية 42 27

6 أكتوبر 42 27

بنها 41 29

دمنهور 38 27

وادي النطرون 41 26

كفر الشيخ 38 27

المنصورة 39 28

الزقازيق 40 28

شبين الكوم 40 27

طنطا 39 27

دمياط 35 25

بورسعيد 36 26

الإسماعيلية 43 25

السويس 41 26

العريش 36 24

رفح 35 24

رأس سدر 36 25

نخل 39 21

كاترين 34 19

الطور 39 27

طابا 38 24

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 34 24

العلمين 34 24

مطروح 31 24

السلوم 36 24

سيوة 43 23

رأس غارب 40 28

الغردقة 42 31

سفاجا 43 28

مرسى علم 42 29

شلاتين 44 30

حلايب 40 30

أبو رماد 41 28

رأس حدربة 40 29

الفيوم 40 26

بني سويف 41 26

المنيا 42 25

أسيوط 42 26

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 28

الوادي الجديد 45 25

أبو سمبل 44 26