بعد تخطيها الـ45.. انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في هذا الموعد

في ظل استمرار حالة التقلبات الجوية الحادة التي تشهدها البلاد، يتساءل الكثير عن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة بعد تخطيها الـ45.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات عاجلة بشأن الموجة شديدة الحرارة التي تضرب معظم أنحاء الجمهورية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر خلال ساعات النهار خاصة وقت الذروة، لما تحمله هذه الموجة من مخاطر على الصحة العامة وتأثيرات مباشرة على الحياة اليومية.

حرارة قياسية في القاهرة وجنوب الصعيد

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تسجل مستويات قياسية، حيث تصل إلى 41 درجة مئوية في الظل بمحافظة القاهرة الكبرى، خصوصًا خلال الفترة من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، وهي الفترة التي تمثل ذروة الإحساس بالحرارة.

وأوضح القياتي أن درجات الحرارة تزداد كلما اتجهنا جنوبًا، حيث تسجل جنوب الصعيد نحو 46 درجة مئوية في الظل، وهو ما يعكس شدة الموجة الحارة، بينما تنخفض تدريجيًا كلما اتجهنا شمالًا، خاصة في مناطق الساحل الشمالي التي تتراوح فيها درجات الحرارة بين 34 و35 درجة مئوية.

الرطوبة المرتفعة تضاعف الشعور بالحرارة

وأشار القياتي إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يعود إلى تأثير منخفض الهند الموسمي، الذي يتسبب في زيادة الشعور بدرجات حرارة تفوق المسجلة فعليًا، مما يؤدي إلى أجواء خانقة ومرهقة بدنيًا ونفسيًا.

ذروة الموجة تمتد حتى الثلاثاء

من جانبها، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تمر حاليًا برابع أيام الموجة الحارة، والتي من المتوقع أن تستمر حتى يوم غد الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، على أن تكون ذروتها خلال أيام السبت والأحد والاثنين.

وأوضحت أن درجات الحرارة خلال هذه الأيام تتخطى المعدلات الطبيعية بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية، وأن الشعور بالحرارة يكون أكبر بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة التي تصل إلى 85% بالقاهرة وقد تتجاوز 100% في بعض المناطق الساحلية.

مرتفع جوي يحبس الرطوبة قرب الأرض

أرجعت غانم شدة الإحساس بالحرارة إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يؤدي إلى حبس الرطوبة في الطبقات القريبة من سطح الأرض، إلى جانب ضعف حركة الرياح، مما يزيد من الإحساس بطقس شديد الحرارة والرطوبة.

بشرى بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة

زفّت الدكتورة منار غانم بشرى للمواطنين، حيث أعلنت أنه بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، سيبدأ الانخفاض الفعلي في درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 5 إلى 6 درجات مئوية. ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية يوم الأربعاء، مع استمرار هذا التراجع حتى نهاية الأسبوع.

رغم ذلك، نبهت غانم إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خلال الفترة القادمة، خصوصًا أن شهري يوليو وأغسطس يمثلان ذروة الصيف في مصر، ودعت المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترات الظهيرة، مشيرة إلى أن المدن الساحلية، رغم رطوبتها، إلا أن درجات الحرارة بها أقل مقارنة بالمناطق الداخلية.

تحذير من استمرار الموجة الحارة

وفي بيان رسمي، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار تأثير الموجة شديدة الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية حتى يوم الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستظل مرتفعة لتصل إلى 41 درجة مئوية في الظل على القاهرة الكبرى، بينما تسجل جنوب الصعيد 45 درجة مئوية خلال نفس الفترة.

نصائح مهمة لتفادي مخاطر الموجة الحارة

وقدمت الهيئة مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين لمساعدتهم على التكيف مع هذه الأجواء شديدة الحرارة، أبرزها:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الذروة من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا

الإكثار من شرب السوائل الباردة لتعويض الفقد الحراري

ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة والفاتحة اللون

استخدام غطاء للرأس كقبعة عند الخروج في الشمس

توقعات حالة الطقس ليوم الاثنين

من المنتظر أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا غدًا الاثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس حارًا رطبًا على السواحل الغربية.

شبورة وأمطار خفيفة في بعض المناطق

وتوقعت الهيئة ظهور شبورة مائية صباحية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من (حلايب – شلاتين – سانت كاترين) على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح المثيرة للرمال على مناطق من (حلايب - شلاتين – أبو سمبل).

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، ستكون خفيفة إلى معتدلة بارتفاع موج يتراوح بين متر إلى 1.5 متر، واتجاه رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية. أما البحر الأحمر فيشهد نفس الحالة من الهدوء النسبي، بارتفاع موج يصل إلى 1.75 متر، ورياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

الموجة الحارة لا ترحم.. 46 درجة في الجنوب وتحذير عاجل من الرطوبة

حرارة قاتلة تضرب القاهرة.. متى تنكسر الموجة؟

الأرصاد تكشف أسرار موجة يوليو اللاهبة

مرتفع الهند يلهب الأجواء.. متى تنتهي معاناة المصريين؟

الحرارة تصل لـ 46 والرطوبة تحاصر المدن.. الأرصاد تطلق جرس الإنذار

تحذير عاجل: لا تخرج وقت الظهيرة إلا للضرورة

الأرصاد: الأربعاء نقطة التحول.. انخفاض مرتقب في الحرارة

مصر تحت الحصار الحراري.. ونصائح ذهبية لتفادي الإرهاق

موجة لا ترحم.. متى تغادر الحرارة المرتفعة أجواء البلاد؟