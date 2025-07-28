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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
نهلة الشربيني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025 / 2026، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، على أن تستمر المرحلة خلال الفترة من الثلاثاء 29 يوليو 2025 وحتى السبت 2 أغسطس 2025

الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2025 نظام حديث

الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر، أي بنسبة 91.5%.

الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.44%.

الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر، أي بنسبة 72.8%.

ويمكن للطلاب البدء في تسجيل رغباتهم من خلال الرابط الرسمي التالي:

🔗 https://tansik.digital.gov.eg

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