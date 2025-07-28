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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تزف بشرى سارة: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار غدًا

طقس
طقس
عبد الخالق صلاح

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة منذ ستة أيام متواصلة، حيث تخطت المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بما يتراوح بين خمس إلى ست درجات مئوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا الارتفاع لا يقتصر فقط على درجات الحرارة، بل يصاحبه أيضًا زيادة كبيرة في نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، مشيرة إلى أن ذروة الموجة كانت أمس حيث سجلت القاهرة الكبرى 42 درجة مئوية في الظل، فيما بلغ الإحساس بها نحو 44 إلى 45 درجة.

وطمأنت المواطنين بأن الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار غدًا الثلاثاء بانخفاض طفيف في درجات الحرارة، ثم تتراجع بمعدل من 3 إلى 5 درجات بحلول يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية وتستمر حول هذا المعدل حتى بداية الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن نشاط الرياح سيعود اعتبارًا من الأربعاء، مما سيُحسن الإحساس بدرجات الحرارة ويقلل نسب الرطوبة نسبيًا، موضحة أن انخفاض سرعة الرياح خلال الأيام الماضية ساهم في الشعور الكبير بارتفاع الرطوبة.

وأكدت أن شهري يوليو وأغسطس يمثلان ذروة فصل الصيف في مصر، مشيرة إلى أن درجات الحرارة في أغسطس عادة ما تتراوح بين 34 و35 درجة، لكن وارد أن تشهد بعض الأيام ارتفاعات مؤقتة مصحوبة بزيادة في الرطوبة.

ونبّهت إلى أن نسب الرطوبة ستظل مرتفعة خلال أغسطس، مع احتمالية التعرض لموجات حر متكررة، مشيرة إلى أن الشعور بتحسن في الأجواء يبدأ تدريجيًا من منتصف سبتمبر مع تراجع الحرارة والرطوبة.

الأرصاد أغسطس الدكتورة منار غانم العامة للأرصاد الجوية صدى البلد

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