الجو هيتعدل خلال ساعات.. متى تنتهي الموجة الساخنة؟

مازالت الموجة الحارة التي تشهدها البلاد مستمرة ومسيطرة على الأجواء حيث تتخطى درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات الـ43 درجة مئوية، وتشهد ال48 ساعة الحالية ذروة الموجة الحارة التي كانت أمس الأحد وتستمر معنا خلال الساعات المقبلة، حتى موعد انكسار الموجة الحارة .

ويتساءل المواطنون عن موعد انكسار الموجة الحارة وحالة الطقس غداً الثلاثاء، وهل تستمر الأجواء الحارة طويلاً؟ .. وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية وفقاً لما كشفته هيئة الأرصاد الجوية ..

اعتدال الأجواء بعد غداً

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من الأربعاء المقبل بعد غداً، متوقع انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 3: 4 درجة لتنخفض درجات الحرارة على القاهرة ل 35 درجة .

ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس غداً الثلاثاء

وبحسب الأرصاد، فتستمر الموجة الحارة والأجواء الساحنة حتى غداً الثلاثاء حيث تصل درجات الحرارة إلى 45 درجات، وتبدأ الأجواء في الاعتدال بداية من الأربعاء .

الطقس يتخطى المعدلات الطبيعية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة منذ ستة أيام متواصلة، حيث تخطت المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بما يتراوح بين خمس إلى ست درجات مئوية.

ذروة الموجة الحارة

أوضحت خبيرة الطقس، أن هذا الارتفاع لا يقتصر فقط على درجات الحرارة، بل يصاحبه أيضًا زيادة كبيرة في نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، مشيرة إلى أن ذروة الموجة كانت أمس حيث سجلت القاهرة الكبرى 42 درجة مئوية في الظل، فيما بلغ الإحساس بها نحو 44 إلى 45 درجة.

درجات الحرارة غداً

موعد انكسار الموجة الحارة

وطمأنت المواطنين بأن الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار غدًا الثلاثاء بانخفاض طفيف في درجات الحرارة، ثم تتراجع بمعدل من 3 إلى 5 درجات بحلول يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية وتستمر حول هذا المعدل حتى بداية الأسبوع المقبل.

عودة نشاط الرياح

وأوضحت أن نشاط الرياح سيعود اعتبارًا من الأربعاء، مما سيُحسن الإحساس بدرجات الحرارة ويقلل نسب الرطوبة نسبيًا، موضحة أن انخفاض سرعة الرياح خلال الأيام الماضية ساهم في الشعور الكبير بارتفاع الرطوبة.

نصائح الأرصاد للمواطنين في الحر



و قدمت الأرصاد الجوية عدة نصائح للتعامل مع الأجواء الحارة والموجة الساخنة ..

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وخاصة في ساعة الذروة.

- الإكثار من شرب السوائل الباردة.

- ارتداء ملابس قطنية وفضفاضة.

- ارتداء غطاء للرأس (قبعة) في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس.