المنوفي: ننتظر إعلان قوائم أسعار مخفّضة قبل 4 أغسطس.. والتجار مطالبون بتخفيضات حقيقية

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن ما شهده اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع قيادات الغرف التجارية والصناعية يُمثّل خطوة جادة نحو تحقيق انفراجة حقيقية في أسعار السلع، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا واسعًا بين الحكومة والتجار والصناع لدعم مبادرة تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المنوفي أن التراجع الملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه وتحسّن المؤشرات الاقتصادية يدفعنا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وسريعة، أبرزها أن تبدأ الشركات المنتجة والمستوردة وكبار التجار في إعلان قوائم أسعار مخفّضة بشكل واضح قبل يوم 4 أغسطس المقبل، بالتزامن مع انطلاق أوكازيون التخفيضات الصيفي.

وشدد على أن جمعية "عين"، بالتعاون مع الجهات المعنية، ستتابع عن كثب مدى التزام الأسواق بالتخفيضات المُعلنة، وستعمل على رصد أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو حماية المستهلك وتحقيق التوازن العادل في السوق.

ودعا المنوفي جميع التجار والموزعين إلى المشاركة الجادة في أوكازيون 4 أغسطس، وتقديم تخفيضات حقيقية وملموسة، بعيدًا عن العروض الشكلية، بما يُساهم في استعادة الثقة بين التاجر والمستهلك ويعكس المسؤولية المجتمعية للقطاع التجاري.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، والعمل بروح الشراكة الحقيقية لضبط الأسواق وخفض الأسعار وتحقيق استقرار اقتصادي يعود بالنفع على الجميع.